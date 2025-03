Dal 24 al 26 marzo, l'evento trasformerà Piazza della Repubblica a Roma in un luogo dedicato all’importanza e alla valorizzazione dell’agricoltura

“Confeuro giudica positivamente l’annuncio del ministro Lollobrigida in merito alla organizzazione di “Agricoltura È”, il villaggio che dal 24 al 26 marzo prossimi trasformerà Piazza della Repubblica a Roma in un luogo dedicato all’importanza e alla valorizzazione dell’agricoltura. In occasione dell’anniversario dei Trattati di Roma, infatti, l’iniziativa intende raccontare e promuovere l’eclettismo del settore primario, pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia e dell’Europa. Come Confederazione che da sempre si batte per i diritti dei piccoli e medi produttori, consideriamo altresì questo evento un’opportunità unica per riportare l’agricoltura al centro del dibattito pubblico e politico. “Agricoltura È” non è solo una vetrina per le eccellenze del nostro territorio, ma può configurarsi anche come un’occasione per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulla rilevanza di un comparto troppo spesso sottovalutato, soprattutto in un contesto globale e geopolitico complesso come quello attuale.

Confeuro, dunque, si augura che “Agricoltura È” sia un punto di partenza per una nuova attenzione istituzionale e per un rinnovato impegno verso il futuro del comparto agricolo. Da parte nostra, continueremo a lavorare per garantire che il settore non solo venga riconosciuto come un motore fondamentale per lo sviluppo, ma che venga adeguatamente sostenuto e tutelato. Il nostro impegno è e sarà sempre quello di dare voce a chi lavora ogni giorno per un’agricoltura più equa, innovativa e sostenibile”.

Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.