I temi guida: centricità della persona, rivoluzione digitale e governance

Con il titolo Farmacia centrata sulla persona – Navigando nella sanità digitale, si apre tra due giorni a Copenaghen il 29 Congresso della Società Europea di Farmacia Ospedaliera-EAHP, evento che richiama e coinvolge migliaia di professionisti dai 36 Paesi membri a riflettere sul presente e sul futuro di una professione che negli anni si è evoluta andando a rappresentare uno dei maggiori stakeholders dell’intero sistema continentale del farmaco. “Come di consuetudine la presenza di SIFO all’evento EAHP sarà numerosa e qualificata”, sottolinea Arturo Cavaliere, presidente SIFO, “Ma quest’anno la nostra partecipazione è ancora più prestigiosa che nel passato perché oltre ai rappresentanti abituali e consolidati, registriamo il nuovo ruolo internazionale assunto da Chiara Lamesta, recentemente nominata alla guida del Gruppo Giovani EAHP a conferma del posizionamento rilevante e riconosciuto che l’esperienza italiana ha sul piano scientifico-professionale internazionale”.

GLI ARGOMENTI - Quali sono le tematiche qualificanti di EAHP 25? In un messaggio introduttivo al Congresso, il presidente EAHP, Nenad Miljković (Head of Hospital Pharmacy Services, Institute of Orthopaedics-Banjica, Belgrado, Serbia), ha sostenuto che il Congresso avvicinerà “tutti alla valutazione sempre più appropriata di ciò che offriamo ai pazienti che cercano cure farmaceutiche negli ospedali e nei sistemi sanitari europei in complesse infrastrutture digitali”. Inoltre – ha proseguito Miljkovic – il Congresso “si svolge in tempi di riforma generazionale della legislazione farmaceutica, segnando l’inizio di diversi approcci verso l’ambiente digitale in cui si interconnettono cure incentrate sul paziente e senza soluzione di continuità, garantendo al contempo un’assistenza sanitaria sicura e ottimizzando i risultati sanitari”. “Centricità della persona, rivoluzione digitale e governance del farmaco sono i temi su cui la nostra professione è chiamata a confrontarsi sia in Italia che in tutta Europa”, commenta Cavaliere, “Da anni l’attività SIFO si concentra su questi argomenti, che contengono nella loro vastità e complessità le sfide che i servizi sanitari si trovano ad affrontare nel tempo presente. E che quindi, inevitabilmente indicano i percorsi anche formativi che i nostri giovani professionisti devono riuscire a percorrere”.

IL PROGRAMMA E LA PRESENZA ITALIANA - All’interno di un programma che prevede venti sessioni plenarie ed oltre quaranta workshop, con un’area poster che raccoglierà i migliori 200 lavori provenienti da tutta Europa, l’intervento della neo coordinatrice dei giovani farmacisti ospedalieri europei Chiara Lamesta è previsto nella sessione plenaria Young Professionals – A European perspective on hospital pharmacy training (12 marzo, ore 10.30, Auditorium), promossa per confrontare ed armonizzare i programmi formativi (istruzione pre-laurea, specializzazione post-laurea, stage, residenza, diplomi specifici) dei farmacisti ospedalieri nelle diverse nazioni europee. La delegazione italiana SIFO a Copenaghen sarà rilevante e qualificata: hanno infatti già confermato la loro partecipazione ai lavori EAHP – oltre a Lamesta e Piera Polidori, che è membro del Board dell’Associazione europea – anche Emanuela Omodeo Salé (Direttivo SIFO), Titti Faggiano (Presidente Collegio dei Sindaci SIFO) e Carlo Polidori (Editorial board dell’Hospital Pharmacy Journal, pubblicazione peer reviewed di EAHP). Insieme a loro anche decine di soci SIFO che hanno sottoposto le loro pubblicazioni e poster alla selezione del Comitato Scientifico EAHP.