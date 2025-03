Eleonora Landi “Miss Coraggio 2024"

Ad intervenire questa mattina in occasione della presentazione del libro “Rara Storia di una rinascita”, svoltasi presso la libreria “L’angolo delle storie” ad Avellino come associazione a tutela dei diritti è stato il M.I.D..

Presente per l’occasione il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito invitato al tavolo dei relatori, il quale nel corso del suo breve intervento ha non solo rilanciato proprio nella giornata dei Diritti delle Donne la campagna di sensibilizzazione del M.I.D. sui diritti delle persone affette da malattie rare ribadendo che in quest’ottica è necessario fare soprattutto rete tra cittadini e istituzioni verso il riconoscimento dei diritti ma al fianco dell’autrice del libro Eleonora Landi, la quale ha ricevuto il riconoscimento speciale di Miss Coraggio 2024 durante le selezioni di Miss Italia distinguendosi per il suo coraggio, ha rimarcato proprio l’impegno del M.I.D. verso la tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare stimolando e sollecitando le istituzioni a fare di più in questa direzione e invitando i presenti alla piena collaborazione e partecipazione alle iniziative dove vengono rilanciati i diritti.

Per la prima volta storica nella città di Avellino si è parlato finalmente non di malattie rare ma di persone coraggio come Eleonora con malattie rare, la quale in un libro racconto ha avuto il coraggio non solo di raccontare la sua esperienza di vita ma di testimoniare le crude e nude difficoltà che trova una persona affetta da malattia rara sul territorio confrontandosi con la dura realtà della società civile nella quotidianità in tutte le sue sfaccettature e criticità, lottando soprattutto contro quelle così definite pericolose “Barriere Mentali”.