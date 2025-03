"Le donne sono parte fondamentale della nostra società"

In occasione della festa della donna il partito “pensionati per l’Italia” (P.P.I.) vuole esprimere solidarietà a tutte quelle donne che rappresentano delle “colonne” per le loro famiglie e per la società in genere.

“Le donne sono parte fondamentale della nostra società – ha dichiarato Antonio de Lieto presidente nazionale del partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.) – ed il loro ruolo di mogli, di madri e di cittadine deve essere esaltato non solo in questa ricorrenza perché le donne sono tali tutto l’anno e su di esse grava il peso della famiglia ed il loro ruolo nella società è insostituibile ed indispensabile. I diritti delle donne, molte volte, vengono lesi o non tenuti nella debita considerazione – ha continuato de Lieto – ed il pensiero del P.P.I. va alle tante vedove costrette a vivere con pensioni di reversibilità da fame, a tutte quelle donne che, dopo essersi dedicate alla cura della casa e dei figli, non hanno alcun diritto pensionistico, ed è vicino a tutte quelle donne che si devono dividere tra il lavoro extra casalingo e la casa e lo fanno con energia ed entusiasmo. Un pensiero particolare “Pensionati per l’Italia”” lo rivolge a tutte quelle donne che non riescono a trovare un lavoro – ha concluso il presidente del P.P.I. – che hanno difficoltà per il loro essere donna e che ancora oggi non godono appieno dei loro diritti.”