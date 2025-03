Apre il suo 2025 con una dichiarazione d'Intenti "CALI"

Dopo aver partecipato nel 2024 al rap show di Netflix “Nuova Scena” ed essere tornato a dicembre con il brano “GANGSTA”, Christian Revo, tra gli artisti più promettenti del panorama urban napoletano, si prepara a fare il suo grande ingresso nel 2025 con “CALI” (ADA Music Italy), disponibile da venerdì 7 marzo su tutte le piattaforme digitali.

“Viv p scrivr, scriv p vivr”: una dichiarazione d’intenti quella di Christian Revo nel suo nuovo brano, in cui lancia un chiaro messaggio di indipendenza e autenticità. “CALI”, ricco di metafore e immagini forti, riflette il percorso dell’artista che, senza ostentare, racconta la realtà che lo circonda e rivendica il suo posto nel panorama musicale.

La traccia, prodotta da Haxia, si apre con un’atmosfera intima e riflessiva, introdotta da una voce evocativa di sottofondo, per poi passare a un ritornello dal sound tipicamente trap, che dà un mood energico all’intero brano.

“In questa traccia abbiamo sperimentato e fatto quello che più ci piaceva. Volevo divertirmi, uscire con quello che sarà probabilmente l’ultimo singolo prima di dedicarmi ad un intero progetto e riuscire a regalare molte più sfumature di me e del mio viaggio”, racconta Christian Revo.

“CALI” arriva dopo l’uscita, lo scorso dicembre, di “GANGSTA”, traccia che racconta una relazione intensa e al contempo intrisa di sofferenza e disillusione, capace di consumare ogni cosa e distruggere tutto, proprio come la malavita. Nel 2024 l’artista ha inoltre partecipato al rap show di Netflix “Nuova Scena”, uscendo in concomitanza con il singolo “BOUNCE”, che conta centinaia di migliaia di ascolti. Ad aprile 2024 ha pubblicato il singolo “NOS”, seguito a giugno da “CARDI” e a luglio da “Lonely”, in featuring con Ciro Zero e Haxia, traccia che conta quasi un milione di ascolti.