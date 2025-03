Crollo palazzina Bari, i Vigili del Fuoco di Avellino in città per supportare le operazioni di soccorso

Ogni sforzo è concentrato nella speranza di trovare una donna dispersa e mettere in sicurezza lo scenario del tragico incidente

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, con le proprie unità specializzate USAR, è stata inviata a Bari per supportare le operazioni di soccorso in seguito al crollo di una palazzina di cinque piani in via De Amicis, nel cuore del centro cittadino. Il crollo, avvenuto intorno alle 19 di ieri 05 Marzo, ha messo in allerta le forze di soccorso, che sono intervenute per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e avviare le operazioni di ricerca.

Secondo le prime informazioni, la palazzina, evacuata in precedenza, risultava disabitata. Tuttavia, una donna anziana è stata segnalata come possibile dispersa sotto le macerie, e le operazioni si sono concentrate sulla sua ricerca. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Avellino, in collaborazione con il personale locale, hanno attivato diverse risorse, tra cui unità cinofile, droni e l’uso delle unità USAR, altamente specializzate nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti complessi.

Nel frattempo, le persone bloccate negli edifici adiacenti al crollo sono state evacuate e portate al sicuro. Le operazioni proseguono con grande impegno da parte di tutte le forze coinvolte.

L’ operazione continua e ogni sforzo è concentrato nella speranza di trovare la donna dispersa e mettere in sicurezza lo scenario del tragico incidente.