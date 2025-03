Una mostra d’arte ceramica tutta al femminile

Sabato 8 marzo, alle ore 18, verrà inaugurata “Donna di marzo… d’un tempo e d’ogni giorno”, presso la nuova Sala Museale M. Di Lieto, alla presenza delle autorità cittadine e di Lucio Rubano (vicepresidente nazionale AICC) e Vito Pinto, curatore della mostra.

Tra arte, tradizione ed innovazione le opere di 13 artiste provenienti da tutta la Campania omaggeranno la capacità della Donna di modellare la Bellezza e dare vita ad opere destinate ad essere un ponte tra il passato ed il futuro dell’arte ceramica, indissolubilmente legata alla storia del territorio. Ma non solo.

“Questa iniziativa” spiega il Sindaco Michele Siravo “vuole anche essere un modo per non cadere nella retorica che troppo spesso caratterizza questa ricorrenza. L’esposizione, in cui abbiamo fortemente creduto, rappresenta un tributo a tutte le donne che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito, e continuano a contribuire, al progresso culturale e sociale delle nostre comunità ed un invito a riflettere in maniera concreta sul tema della rappresentazione femminile e su come essa influenzi ancora oggi, talvolta in modo problematico, il ruolo fondamentale della donna nella società. E vuole farlo attraverso l’arte, importantissimo strumento di emancipazione, consapevolezza e crescita collettiva.”