Il consigliere regionale: “Presto in Parlamento una proposta di legge M5S per eliminare la rendicontazione”

“Questa mattina ho portato in Aula la voce di migliaia di famiglie campane che vivono il dramma dei ritardi nell’erogazione degli assegni di cura e le insostenibili difficoltà burocratiche legate alla rendicontazione. Da dieci mesi, in tanti non ricevono più questo beneficio essenziale, indispensabile per garantire cure e assistenza continua a figli e parenti con patologie certificate. È una situazione inaccettabile, che sta infliggendo danni enormi a chi già vive in condizioni di estrema difficoltà. I ritardi sono dovuti sia alle lentezze degli Enti d’Ambito sia a una rendicontazione eccessivamente complessa imposta dalla normativa nazionale, che obbliga le famiglie a documentare ogni spesa attraverso procedure burocratiche farraginose. Non si può pretendere che genitori, già sottoposti a sacrifici enormi, debbano trasformarsi anche in esperti contabili per ottenere un diritto sacrosanto”. A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, a margine della seduta di Question Time.

“Da giorni raccogliamo segnalazioni e testimonianze di famiglie ormai allo stremo. L’assessora regionale Fortini ha manifestato l’intenzione di intervenire sui problemi di alcuni ambiti territoriali e si impegnerà a portare la questione all’attenzione dei Ministri del Governo nazionale. Tuttavia, il problema va affrontato alla radice. Per questo, come Movimento 5 Stelle, siamo pronti a depositare una proposta di legge in Parlamento per modificare le norme che impongono questa assurda rendicontazione. Serve un intervento immediato per restituire dignità e supporto concreto a queste famiglie. Noi continueremo a batterci con determinazione in ogni sede”.