Un tour che vuole rendere l'arte accessibile a chiunque

Dopo un’estate segnata da debutti dirompenti sui palchi più prestigiosi d’Italia, dal MI AMI al Poplar, passando per Ypsigrock e Spring Attitude Preview, EMMA è pronto a portare per la prima volta la sua musica sui palchi dei principali club italiani e al The Italian Way – Pilar di Bruxelles.

“Non trovo le parole per descrivere quanto sia importante per me questo momento. è da tutta la vita che sogno di fare il mio tour, tutto mio. da quando ero alle superiori e mi nascondevo in bagno con le cuffiette ad ogni cambio dell’ora, da quando prendevo la rincorsa in corridoio ed entravo correndo nella mia stanza e immaginavo di star salendo su un palco saltando, a dirla tutta, se ci penso, la maggior parte dei giorni della mia vita li ho passati saltando e ballando da solo in una stanza immaginando che fosse un palco. Questa cosa mi fa sorridere e piangere perché alla fine non mi sarei mai immaginato che potesse succedere davvero. e solo ieri guardando il sito e questa grafica ho realizzato e sono scoppiato in un sorriso, uno dei più sinceri e spontanei che ho mai fatto. Questo è il primo tour di EMMA e i biglietti sono fuori adesso, che, è anche il primo tour di Alessandro che la vicina lo sentiva cantare sempre e gli urlava di fare più piano, purtroppo o per fortuna non ne sono mai stato in grado. non vedo l’ora di portare in giro in tutta Italia quello che imparato in questi 2 anni, non vedo l’ora di portare in giro in tutta Italia questa musica rotta che mi ha fatto sentire vivo per tutti questi anni. Ho deciso di tenere i biglietti ad un prezzo molto basso perché voglio che tutti possano assistere a questa cosa che ho in testa e a chi mi ha detto che assumi valore in base al valore economico che ti dai io rispondo che voglio avere valore per la mia musica e le mie idee e spero di poterle portare a chiunque voglia dedicarmi un attimo della sua attenzione o della sua curiosità”, racconta EMMA.

La scelta di proporre ai promoter del tour un ticket politico è frutto di una decisione condivisa tra l’artista e il management, MONKSTA // PALACE, che spiega: “Per noi è essenziale che tutti possano vivere lo spettacolo, e sappiamo che chi ci supporta lo fa anche come un investimento nella nostra visione. È proprio per questo che i prezzi dei nostri biglietti restano contenuti: perché rendere l’arte accessibile è una scelta politica, un impegno collettivo che portiamo avanti tutti insieme”.

Di seguito le date, in continuo aggiornamento, prodotte e organizzate da MONKSTA // PALACE:

21 marzo – Terlizzi (BA) – MAT

22 marzo – Colle Val D’Elsa (SI) – SONAR

24 marzo – Milano – MAGAZZINI GENERALI

28 marzo – Bologna – LOCOMOTIV

29 marzo – Torino – CAP10100

5 aprile – Bruxelles – PILAR

16 aprile – Napoli – AUDITORIUM ’900

17 aprile – Roma – WISHLIST

18 aprile – Perugia – SPAZIO MODU

02 maggio – Genova – Giardini Luzzati

I biglietti sono disponibili su https://monksta.fanlink.tv/emmalive.

Ma le sorprese per i fan di EMMA non finiscono qui. Da oggi è infatti disponibile al link https://monksta-shop.myshopify.com/products/era-era-la-fine-limited-edition-box-vinile-album anche il pre-order del cofanetto in edizione limitata contenente il doppio vinile di “ERA” e “ERA LA FINE”: 111 copie numerate a mano dall’artista che racchiudono tutta la sua discografia e confermano ancora una volta il suo impegno a lavorare in controtendenza rispetto alle logiche di mercato. EMMA preferisce infatti che il suo pubblico possa apprezzare e vivere il progetto nella sua interezza, e il vinile, in questo senso, diventa non solo un supporto fisico, ma anche un omaggio a quella visione della musica come esperienza completa, un atto di resistenza alla frenesia del consumo musicale immediato.