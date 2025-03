Nuovo Aperitivo scientifico da Centopagine per "Cava che legge"

Un nuovo “Aperitivo scientifico” venerdì 7 marzo dalle 19 alla libreria Centopagine di Cava de’ Tirreni. L’evento è organizzato con cadenza mensile dalla libreria in collaborazione con Scientia – Abbi il coraggio di conoscere, community di divulgazione scientifica creata da Carmen Troiano ed Ilenia Apicella. L’appuntamento è inserito negli eventi della Rete dei Caffè scientifici italiani, oltre ad entrare a far parte del vasto programma culturale Cava Città che legge, organizzato da associazioni, partner culturali ed istituzionali del territorio.

All’incontro l’autore Marco Boscolo, divulgatore e giornalista scientifico, dialogherà con Carmen Troiano a partire dai temi del libro, mettendo l’accento su come la narrazione della scienza, fino ad oggi, abbia sempre lasciato fuori dai propri paradigmi interi popoli e culture.

Il libro La Bianca Scienza. Spunti per affrontare l’eredità coloniale della scienza, pubblicato da Eris Edizioni, evidenzia come alcune scoperte scientifiche fondamentali che hanno trasformato ogni ambito delle società del nostro continente, si basano su vere e proprie acquisizioni di conoscenze di popolazioni indigene, assimilate dagli europei in epoca imperiale. L’intento del libro è dare spunti significativi per iniziare un ragionamento aperto e franco su come la comunità scientifica possa, e debba, affrontare il proprio passato coloniale. Un passato che continua a riverberarsi nel presente, perché il divario che permane tra i cosiddetti nord e sud del mondo è in larga parte determinato dal vantaggio costruito con la violenza coloniale.

L’ingresso è, come sempre, gratuito e ad accesso libero. Per informazioni è possibile recarsi presso la libreria Centopagine, a Cava de’ Tirreni in Corso Umberto I 293/3, o contattarla tramite canali social e di messaggistica.

Marco Boscolo è giornalista scientifico. Ha realizzato reportage per Radio3Scienza, Radio Popolare e Radio France Internationale e ha collaborato con Sole24Ore, National Geographic Italia, il Tascabile, Wired. Con Michele Catanzaro ha vinto il Premio Colombine 2021 per una serie di reportage sulle scienziate africane. Con Elisabetta Tola ha scritto Semi ritrovati (Codice edizioni, 2020). È socio dell’agenzia Formicablu e co-fondatore di Facta (facta.eu), organizzazione no-profit che si occupa di giornalismo scientifico e ambientale.