L’IC S. Aurigemma di Monteforte Irpino ha realizzato un percorso formativo

L’IC S. Aurigemma di Monteforte Irpino, con una sua rappresentanza di insegnanti, ha realizzato un percorso formativo in Finlandia, dal 23 febbraio al 1° marzo 2025, nel quadro di un progetto Erasmus + dedicato allo Job Shadowing.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Filomena Colella e quattro docenti, due di Scuola Secondaria di Primo Grado e due di Scuola Primaria, hanno avuto l’opportunità di osservare ed esplorare le pratiche educative del sistema scolastico finlandese, presso la Scuola Vanttilaa Koulu di Espoo, nell’area metropolitana di Helsinki.

La sempre più crescente attenzione rivolta, da alcune scuole italiane, al Mof (modello organizzativo finlandese) e i risultati evidenziati dalle classifiche internazionali sulle competenze degli studenti finlandesi, hanno motivato la Dirigente Colella a scegliere questo Paese per effettuare un percorso di mobilità di Staff, in un’ottica di miglioramento della propria offerta formativa.

L’opportunità di immergersi in una realtà educativa e culturale diversa da quella italiana ha consentito alle insegnanti della scuola irpina di appurare che l’istruzione finlandese punta a rendere la scuola un luogo motivante e più coinvolgente per gli alunni, volto ad aumentare il benessere generale di tutti.

Le attività di osservazione del lavoro degli insegnanti finlandesi, delle dinamiche dei processi di insegnamento- apprendimento e delle strutture scolastiche di cui godono, hanno fornito alla delegazione di staff dell’IC S. Aurigemma elementi e spunti di riflessione pedagogica interessanti.

Un sistema, quello finlandese, attento a promuovere l’autonomia personale ed organizzativa degli alunni sin da piccoli, a costruire ambienti di apprendimento improntati alla combinazione di momenti di socializzazione e svago a momenti di lezioni multidisciplinari, dove il rapporto fiduciario tra docenti, alunni e famiglie è considerato un elemento imprescindibile.

Un prezioso percorso di mobilità quello vissuto dalla DS Colella e dalle docenti dell’IC Aurigemma, che hanno potuto apprezzare, anche, come alcuni elementi della pedagogia montessoriana caratterizzino alcune attività laboratoriali della scuola finlandese.

Un modello didattico che mette quindi in discussione le modalità tradizionali di apprendimento, ma che vale la pena considerare come punto di riferimento per formulare una proposta educativa più sostenibile, aggiornata e innovativa.