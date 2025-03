Accompagnati da un trainer certificato

Per chi desidera staccare la spina dallo stress quotidiano e dedicare qualche giorno alla meditazione e rigenerazione ad aprile si terrà in Toscana, in un luogo da sogno, un percorso speciale di Mindfulness, accompagnati da un trainer certificato, che guiderà gli ospiti in un viaggio rigenerativo.

Alla scoperta delle tecniche del Silva Mind Control Method Il Metodo Silva, sviluppato da José Silva sin dagli anni ’60, è un programma di sviluppo personale tra i più conosciuti e funzionali che si concentra sull’uso consapevole della mente, per migliorare la propria vita sotto tutti gli aspetti, da quello della salute a quello emotivo.

Il Metodo Silva è utile per raggiungere obiettivi personali e professionali. Un approccio che combina tecniche di meditazione, rilassamento e visualizzazione per sviluppare il proprio potenziale mentale. L’obiettivo è quello di migliorare la propria consapevolezza, l’ attenzione al momento presente, la creatività e la capacità di risolvere problemi, in modo da affrontare le sfide quotidiane con maggiore efficacia.

Attraverso tecniche di meditazione e rilassamento si potrà accedere a capacità mentali superiori, ancora poco esplorate, di cui, probabilmente, non si è ancora consapevoli.

Capacità che, opportunamente usate, potranno migliorare sensibilmente la qualità della propria vita.

Il percorso si terrà a cura del Dr. Antonino Romeo, trainer certificato del Metodo Silva.

Un posto speciale per ritirarsi a meditare

Tra dolci colline, il profumo dei cipressi e piscine fumanti, rigenerarsi diventa molto più facile. È per questo che il percorso dì meditazione si terrà in un paesaggio da sogno, che è una vera delizia per occhi, corpo e cuore. Il percorso si terrà infatti nel meraviglioso paesaggio della Toscana, a San Quirico d’Orcia presso l’Adler Spa Resort Thermae, in una posizione unica che lo rende non solo perfetto per rilassarsi, ma anche punto di partenza ideale per conoscere la regione.

Oltre a partecipare al retreat di Mindfulness con il Metodo Silva si potrà godere di tutti i vantaggi di un soggiorno presso lo splendido resort termale, all’insegna del relax e della riscoperta di se stessi, immergendosi in acque benefiche, in un ambiente di straordinaria bellezza.

Saranno quattro giorni da trascorrere immersi tra le magiche colline toscane, per una pausa capace di rigenerare corpo e mente.

IL PROGRAMMA DEL RITIRO

Il soggiorno prevede la partecipazione al corso la mattina, mentre i pomeriggi saranno liberi per dedicarsi ad attività wellness, relax o outdoor.

Le date:

Domenica 6 Aprile 2025: Benvenuti! Ci vediamo per un cocktail di benvenuto al bar

Lunedì 7 Aprile 2025: seminario dalle ore 8.30 alle 12.30

Martedì 8 Aprile 2025: seminario dalle ore 8.30 alle 12.30

Mercoledì 9 Aprile 2025: seminario dalle ore 8.30 alle 12.30

Giovedì 10 Aprile 2025: seminario dalle ore 8.30 alle 10.30 e check-out

1 Attività di gruppo con visita e degustazione presso l’azienda agricola Tenuta Sanoner .

Il Seminario ha un numero limitato di partecipanti.

Per maggiori informazioni sul percorso si può visitare la pagina web www.adler-resorts.com/it/adler-spa-resort-thermae/camere-e-offerte/retreat-di-mindfulness-con-il-metodo-silva/94-491393.html o contattare direttamente l’ Adler al numero 0577 889001.

Il coach del percorso

Il Dr. Antonino Romeo è laureato in Farmacia presso l’Università di Messina.

E’ istruttore ufficiale del Metodo Silva (Silva Life System + Silva Intuition System), ed ha frequentato “Esperienza AM”, un corso intensivo di formazione alla comunicazione e alla motivazione per la leadership dei managers, presso il “Centro Amedeo Maffei – centro di ricerca sul comportamento umano”.

Il Dr. Romeo è, inoltre, Coach PNL new code e autore del libro “Finalmente ce l’ho fatta!”.

Per oltre dieci anni ha partecipato a numerosi seminari sugli straordinari poteri della mente, sperimentando l’efficacia di tali metodologie e portandolo oggi al desiderio di condividere tali conoscenze attraverso l’ insegnamento.