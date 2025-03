Il film simbolo del thriller italiano nuovamente nelle sale italiane

1975-2025: dopo cinquant’anni, il più amato e iconico film del “Maestro del brivido” Dario Argento continua a incantare e turbare il pubblico, con la sua combinazione di ansia e di inquietudine. 1975-2025: dopo cinquant’anni, il più amato e iconico film del “Maestro del brivido” Dario Argento continua a incantare e turbare il pubblico, con la sua combinazione di ansia e di inquietudine.

Tra l’onirico e l’ipnotico, l’efferato e il musicale, Profondo Rosso costituisce ancora oggi un’esperienza cinematografica insuperabile, capace di offrire l’opportunità di immergersi nell’oscurità e in atmosfere enigmatiche come pochi altri titoli sono stati in grado di fare in questi decenni.

Un puzzle del terrore le cui componenti essenziali sono le interpretazioni di Daria Nicolodi, David Hemmings, Gabriele Lavia e l’indimenticabile colonna sonora firmata da Giorgio Gaslini e dai Goblin di Claudio Simonetti.

Alla base, il talento maledetto di Dario Argento e la volontà di fare a pezzi il genere che aveva contribuito a creare, sabotandone le fondamenta per trarne un’opera volutamente sghemba e sfilacciata. Profondo Rosso è infatti un film di frammenti efferati e divagazioni musicali (prog e jazz) in cui scena dopo scena la logica e la coerenza lasciano spazio assoluto alla suggestione e alla paura in tutte le sue forme, libere di seguire il flusso dell’indagine e del mistero. Un approccio anarchico grazie al quale lo spavento lascia il passo alla tensione continua e tutto diventa nebuloso come un pericolosissimo, avvolgente sogno fatto per il grande schermo e dalla potenza intatta.

Tra i primi dieci incassi della stagione cinematografica italiana 1974/75, Profondo Rosso ha segnato una svolta per il thriller, diventando poi un punto di riferimento per il genere, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale, influenzando generazioni di appassionati di cinema e registi. Tra questi, John Carpenter (Halloween), Eli Roth (Hostel) e James Wan (Saw, Insidious).

Nei cinema a partire da marzo e con proiezioni speciali tutto il 2025, il ritorno di Profondo Rosso è frutto di una collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People. La lista dei cinema sempre aggiornata è su catpeople.it e sui loro canali social.

Dopo la celebrazione del primo film distribuito, Cat People porterà nelle sale un ciclo dedicato a uno dei più radicali cineasti giapponesi viventi: Shinya Tsukamoto.