Serata Brit Pop e Open Microphone al circolo Arci Sonic Muse Ets di Avellino

Divertimento assicurato con pezzi di gruppi britannici rock alternativi e pop rock degli anni '90 e perfomance artistiche

Sabato primo Marzo, presso l’Associazione Culturale Sonic Muse Ets, alle ore 20:00, si terrà una serata dedicata alla musica Brit Pop.

Con il termine “Brit Pop” si fa riferimento ad alcuni gruppi britannici rock alternativi e pop rock apparsi agli inizi degli anni Novanta. Gli artisti riconducibili a questo genere musicale hanno avuto origine dalla scena indipendente e underground del Regno Unito. Molti di loro hanno però raggiunto un’enorme notorietà non solo in Europa, ma nel mondo intero. Tra di essi spiccano gli Oasis, i Bleur, i Placebo, i Suede, i Pulp, i Verve, i Supergrass, gli Elastica, i Travis, e i Kula Shaker.

Questi gruppi inglesi ribelli e irriverenti, che si differenziavano nettamente dal più cupo e introspettivo Grunge americano, ispirati indubbiamente dai Beatles, dal Punk, da David Bowie e ovviamente dall’Indie Rock, da cui sono stati maggiormente influenzati, portarono nella musica degli anni novanta una ventata di fervore, freschezza, orecchiabilità e goliardica malinconia. Le loro canzoni erano un vero e proprio inno sia al fervore che alla fragilità della giovinezza, ma anche una severa critica alla società in cui vivevano e allo status quo.

Seguirà l’Open Microphone (Microfono Aperto) in cui chiunque è libero di salire sul palco della Sonic Muse e di usufruire della sua strumentazione, per recitare una poesia, cantare una canzone, raccontare una storia, esibirsi in una qualsiasi performance artistica.

Alla Sonic Muse Ets, che è un circolo Arci, il tesseramento, previa approvazione dell’amministrativo, è obbligatorio. La tessera Arci ha un costo di soli 10 euro annui ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia. Inoltre con la tessera Arci, si ha diritto a una scontistica molto vantaggiosa e che comprende diverse sfere (cinema, teatro, tatuaggi, ristorazione, farmacia, fumetteria, quotidiani, riviste etc.), ad Avellino. Gli sconti per i soci Arci continuano poi in tutt’Italia per quanto riguarda cinema, teatri, musei, siti archeologici, campeggi, vacanze, turismo ecc.

