Il direttore scientifico Giampiero Galasso: «Questo traguardo è un riconoscimento del lavoro di squadra che da oltre quindici anni ci vede impegnati nella tutela e nella promozione del patrimonio archeologico del territorio

Il Museo Archeologico di Bisaccia ha ottenuto l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale, introdotto dalla Riforma Franceschini del 2014, distinguendosi come unico museo nella provincia di Avellino e tra i 32 in tutta la Campania a raggiungere questo riconoscimento ministeriale.

La struttura, ospitata all’interno del Castello Ducale, è stata inaugurata nel 2009 ed è rimasta aperta con continuità tutti i giorni dell’anno, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marcello Arminio e alla direzione scientifica di Giampiero Galasso, che fin dall’inizio ha aderito a tutte le iniziative promosse dal Ministero della Cultura.

«Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato – dichiara il Sindaco Marcello Arminio – che conferma il lavoro svolto dal 2009, l’impegno costante e la visione di un’amministrazione che ha creduto fermamente nell’importanza di valorizzare il nostro patrimonio archeologico e artistico, offrendo un servizio aperto alla comunità e ai visitatori 365 giorni l’anno».

La notizia, arrivata con la comunicazione ufficiale del Ministero, è stata accolta con grande soddisfazione anche da parte del direttore scientifico Giampiero Galasso, che da sempre ha curato ogni aspetto della vita del museo. «Questo traguardo è un riconoscimento del lavoro di squadra che da oltre quindici anni ci vede impegnati nella tutela e nella promozione del patrimonio archeologico del territorio – sottolinea Galasso – e ci incoraggia a continuare sulla strada dell’innovazione e del dialogo con il pubblico, consolidando il nostro ruolo nel panorama museale regionale e nazionale».

L’accreditamento rientra in un progetto nazionale coordinato dalla Direzione Generale Musei, che punta a valorizzare migliaia di luoghi della cultura italiani. L’obiettivo è creare una rete collaborativa in cui ogni museo si impegna a soddisfare i livelli minimi uniformi di qualità previsti dalle normative vigenti in materia di organizzazione, gestione delle collezioni e comunicazione con il territorio. Le disposizioni che regolano l’adesione al Sistema Museale Nazionale derivano, infatti, dal Decreto ministeriale del 21 febbraio 2018 (DM 113/2018) e dal Decreto del 20 giugno 2018, che definiscono le modalità organizzative e di funzionamento del sistema.

Recentemente, la Regione Campania ha inoltrato al Ministero l’elenco dei 32 musei accreditati, un passo che apre la strada alla creazione di card personalizzate pubblicate sia sul portale www.museiitaliani.it sia sulla relativa app, con la possibilità di effettuare prenotazioni online in modo completamente gratuito. Questo sviluppo aumenta la visibilità di ciascun museo su scala nazionale e internazionale, incoraggiando strategie di promozione culturale più innovative, sostenibili e condivise.

L’inserimento del Museo Archeologico di Bisaccia nel Sistema Museale Nazionale conferma il valore di una visione lungimirante e rappresenta un tassello decisivo nella valorizzazione del patrimonio irpino. L’apertura costante, l’adesione a tutte le iniziative del MiC e l’impegno continuo dell’amministrazione e della direzione scientifica dimostrano come la cultura possa essere un motore di crescita non solo economica, ma anche sociale. Grazie a questo accreditamento, Bisaccia consolida quindi il proprio ruolo di polo culturale dell’Alta Irpinia, dimostrando che anche i centri più piccoli possono raggiungere livelli di eccellenza nel campo della tutela e della promozione del patrimonio storico e archeologico.