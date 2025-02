Dal carnevale delle culture alle transumanze popolari

Montemarano Carnevale Globale: anche quest’anno il comune irpino patria del Carnevale si interfaccia con altre tradizioni e altre culture in occasione dell’evento più atteso dell’anno, con due appuntamenti culturali di grande rilevanza organizzati dalla Scuola di Tarantella Montemaranese.

Il primo appuntamento è stato dedicato al Carnevale delle Culture, che ha di fatto aperto l’edizione 2025 del Carnevale di Montemarano, ed ha celebrato la fusione tra tradizioni locali e influenze culturali internazionali. La serata è stata aperta con la Tarantella di Montemarano, seguita dalla presentazione del concorso Tarantella Mirabilis e dell’iniziativa Tarantella for Africa, momenti che hanno evidenziato il forte legame tra la musica popolare e il dialogo interculturale. Uno dei momenti più emozionanti è stato lo spettacolo Suoni e storie ai piedi dei Monti Ernici, con Mattia Dell’Uomo, che ha incantato il pubblico con un viaggio tra suoni ancestrali e racconti della tradizione. L’ospite speciale Mimmo Cavallaroha portato sul palco la sua inconfondibile energia musicale, coinvolgendo i presenti in un’esperienza indimenticabile. La serata si è conclusa con un’ulteriore esibizione della Tarantella di Montemarano, suggellando un evento che ha saputo unire tradizione e innovazione in un unico grande abbraccio culturale.

Domani, sabato 1 marzo, altro importante appuntamento sul tema “Transumanze popolari: omaggio a tre visionari – Benessere fisico, mentale e spirituale della tradizione popolare”. Un evento di grande valore culturale e antropologico, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della tradizione popolare, con un focus particolare sul benessere fisico, mentale e spirituale legato alla cultura musicale, dedicato ad Antonio Infantino, Marcello Colasurdo e Gigi Toma.

L’evento si terrà domani (1 marzo) alle ore 17.15 presso l’Auditorium Scolastico di Montemarano e vedrà la partecipazione di numerosi esperti, studiosi e appassionati di tradizioni popolari. Dopo i saluti istituzionali, interverranno Giovanni Gambale, presidente della “Scuola di tarantella montemaranese”, Maurizio Messore, rappresentante dell’associazione “Allargate il cerchio”, Antonio Congedo, dell’associazione “Tarantarte”, Don Pasquale Iannuzzo, Vicario generale della Diocesi di Avellino, Ugo Vuoso, antropologo e Presidente del Centro Etnografico Campano – ONG dell’UNESCO, Vincenzo Esposito, antropologo e Direttore del laboratorio interdipartimentale “Annabella Rossi” dell’Università di Salerno. A moderare l’incontro sarà Roberto D’Agnese, referente per la Regione Campania del Centro coordinamento maschere italiane. L’evento si concluderà con un’esibizione di tarantella montemaranese, espressione autentica e vibrante della cultura locale.

L’iniziativa rappresenta un sentito omaggio a tre figure che hanno lasciato un’impronta significativa nella valorizzazione della cultura popolare, con un’attenzione particolare al suo impatto sul benessere individuale e collettivo.