L'evento si terrà domenica 2 marzo presso la Villa Comunale di Angri (SA)

L’allegria del Carnevale torna protagonista con ANGRI IN MASKplay, un evento straordinario organizzato dall’Associazione Nomos, dall’Associazione AC Neaplis e da CM Advisor, con il patrocinio del Comune di Angri e l’attento avallo dell’Assessore Mariagiovanna Falcone. Questa giornata speciale è pensata per offrire momenti di gioia e spensieratezza a bambini, famiglie e appassionati di cosplay, creando un connubio perfetto tra divertimento, animazione e un forte impegno sociale. L’evento si terrà domenica 2 marzo e si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

L’Associazione Nomos, da anni promotrice di iniziative a carattere sociale, ha voluto rendere questo evento non solo una festa di colori e maschere, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare la comunità su temi di grande rilevanza. Quest’anno, la manifestazione sarà dedicata al progetto “Sulle Ali dell’Unicorno”, promosso da APS NOMOS ETS, un’iniziativa che mira a raccogliere fondi a favore del reparto DH Onco-Ematologico Pediatrico dell’Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore (SA). L’obiettivo è quello di portare un aiuto concreto ai piccoli pazienti che ogni giorno affrontano sfide difficili legate a malattie onco-ematologiche, regalando loro un sorriso e una speranza per il futuro.

Partecipare al progetto “Sulle Ali dell’Unicorno” è un gesto semplice ma di grande valore: ogni donazione, piccola o grande, può fare la differenza nella vita di questi bambini. Chiunque desideri contribuire può farlo visitando il sito dell’associazione o utilizzando i canali bancari dedicati per effettuare una donazione, diventando così parte di una missione che ha l’obiettivo di far volare i sogni di chi ne ha più bisogno.

Il programma della giornata prevede numerosi momenti di intrattenimento e spettacolo, con un’attenzione particolare all’inclusione e alla partecipazione di tutti. La mattina sarà dedicata all’animazione per i più piccoli, con artisti di strada pronti a incantare il pubblico con esibizioni spettacolari, giochi interattivi e performance che sapranno regalare emozioni uniche. Uno dei momenti clou della mattinata sarà la grande parata di cosplay, organizzata dall’Associazione AC Neaplis, in cui appassionati di ogni età potranno sfoggiare i loro costumi ispirati ai personaggi più amati della cultura pop, creando scenari suggestivi e offrendo l’opportunità di immortalare questi momenti con foto ricordo.

Nel pomeriggio, la manifestazione continuerà con una spettacolare gara di esibizioni in maschera e cosplay, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di mostrare il loro talento e la loro creatività. Una giuria esperta avrà il compito di valutare le performance e premiare i migliori, riconoscendo l’impegno e la passione che ognuno avrà messo nella realizzazione del proprio costume e della propria interpretazione.

La serata si concluderà in un’atmosfera di festa e allegria con un DJ Set coinvolgente, che proporrà una selezione musicale capace di far ballare e divertire tutti i presenti. Il repertorio spazierà dalle sigle dei cartoni animati più amati ai grandi successi degli anni ’80 e ’90, fino ad arrivare ai remix delle canzoni protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo. Sarà il momento perfetto per lasciarsi andare alla musica e celebrare il Carnevale in compagnia, in un contesto in cui il divertimento si unisce alla condivisione e alla solidarietà.

ANGRI IN MASKplay si preannuncia come un evento imperdibile, capace di regalare emozioni indimenticabili e di unire la comunità in una giornata all’insegna della festa e della generosità. Si invita tutti a partecipare gratuitamente e a vivere un Carnevale unico e speciale, dove il sorriso di un bambino diventa il regalo più bello che si possa ricevere.