Incontro per il convogliamento delle acque meteoriche di Forino verso Montoro (AV)

Al tavolo dell'incontro il direttore dell’EIC, il coordinatore dell’Ambito Distrettuale Irpino e i sindaci di Forino e Montoro

Si è tenuta martedì 25 febbraio 2025, ad Avellino presso la sede dell’Ambito Distrettuale “Irpino” dell’Ente Idrico Campano, un incontro per il convogliamento delle acque meteoriche di Forino verso Montoro.

Al tavolo dell’incontro la definizione della soluzione definitiva per l’invio delle acque meteoriche dette di “seconda pioggia” di Celsi di Forino ad un recapito alternativo al sistema fognario depurativo di località Pescarola di Montoro.

Presenti il direttore dell’EIC – Ente Idrico Campano, Giovanni Marcello, il coordinatore dell’Ambito Distrettuale Irpino, Beniamino Palmieri e i sindaci di Forino e Montoro.

Proprio Carratù, insieme ai funzionari comunali del settore urbanistica – ambiente e ai tecnici incaricati, ha manifestato le preoccupazioni del territorio circa il convogliamento delle acque piovane verso il territorio di Montoro. Il primo cittadino ha richiesto di individuare una soluzione definitiva per il recapito finale delle acque meteoriche provenienti dal Comune di Forino.

Il progetto attualmente in fase di realizzazione nel Comune di Forino è finalizzato a mitigare il rischio connesso ai fenomeni di allagamento che interessano la frazione di Celzi che, anche in condizioni di eventi non particolarmente significativi, costituiscono un rischio per i residenti.

C’è una proficua collaborazione con il Comune di Forino – commenta il sindaco Carratu’ – con il quale si condividono le fragilità idrogeologiche ed i fenomeni alluvionali dei nostri territori.

Siamo come enti locali e territoriali tutti a lavoro per il bene di entrambe le comunità, evitando di creare scontri e fratture tra i cittadini dei due comuni.

A breve termine, sarà redatto da un team di tecnici, coordinato dal nostro settore urbanistica -ambiente un progetto che consentirà la funzionalità dell’intervento in fase di realizzazione da parte del Comune di Forino, affinché non ci sia un impatto negativo sul territorio di Montoro.