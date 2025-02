Il seminario, che si terrà il prossimo 4 aprile presso la sede del Centro Dorso, vedrà la presenza di studiosi che si interrogheranno sul lascito dell’insegnamento del pensiero dorsiano

Dopo i saluti del sindaco di Avellino Laura Nargi e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i lavori saranno introdotti e coordinati dal presidente Luigi Fiorentino. Gli interventi di Ermanno Battista e Mario De Prospo, membri del comitato scientifico del Centro Dorso, che si occuperanno, rispettivamente, delle diverse edizioni de La rivoluzione meridionale e dell’importanza dell’archivio quale strumento di studio dell’opera del meridionalista avellinese, precederanno le relazioni di Amedeo Lepore – professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” e la Luiss di Roma –, Giuseppe Grieco – lecturer in Modern History presso l’University of London –, Andrea Giuseppe Cerra – dottore di ricerca in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Catania – e Leandra D’Antone – professoressa ordinaria senior di Storia contemporanea presso La Sapienza di Roma; le conclusioni saranno affidate, invece, ad Alessandro Natalini, professore ordinario di Scienza politica presso l’Università LUMSA.

Il seminario sarà occasione di confronto e stimolo sull’opera di Dorso quale scienziato politico e meridionalista, nonché sulla possibilità di individuare nelle categorie della sua riflessione politica alcuni spunti per immaginare un nuovo protagonismo del Mezzogiorno nel contesto non solo nazionale, ma soprattutto euro-mediterraneo e globale.

L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Dorso e sul sito: www.guidodorso.it