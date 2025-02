M.I.D.: “Nessun obbligo dall’Europa verso la politica italiana”

A denunciare il mancato rispetto delle normative europee da parte del governo italiano in materia di disabilità è il M.I.D., quale movimento maggiormente rappresentativo di politiche delle disabilità che evidenzia ancora una volta come ad esempio “le pensioni minime al netto del vergognoso ultimo aumento di soli tre euro in Italia restano ancora da fame, i comuni le province e le regioni italiane ancora non adottano i piani eliminazione barriere architettoniche per rendere i territori accessibili, si acquistano invece come abbiamo visto nel periodo Covid inutili tavoli a rotelle nelle scuole, abbiamo ancora problemi legati all’inclusione scolastica e all’assistenza scolastica per gli studenti con disabilità, l’inacessibilità al trasporto ferroviario su tutto il territorio nazionale, al trasporto urbano locale, all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, alla mobilità urbana, l’accesso agli esercizi commerciali e quanto altro ancora chi più ne ha ne metta.

Ma la cosa più scandalosa e che ci preme di dover evidenziare e denunciare portandola alla luce ancora una volta è come nessun riferimento politico italiano in Europa si fa carico di portare in parlamento europeo e nelle sedi deputate questo scandalo vergognoso del mancato rispetto delle normative europee in materia di disabilità da parte dell’Italia, nessuno oltre noi che tutti i giorni ci occupiamo concretamente dei problemi reali delle persone con disabilità contro i muri di gomma delle istituzioni se ne occupa concretamente mentre loro continuano inadeguatamente a godere dell’unico lusso di occupare le poltrone.”