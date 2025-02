La consigliera di maggioranza, Teresa Cucciniello, replica all’esponente Pd: «Andremo noi dal Prefetto se le minoranze non mostreranno più rispetto delle regole e delle proprie prerogative»

«Ancora una volta, il presidente della commissione Bilancio, Nicola Giordano, non ha perso l’occasione per palesare la sua concezione strumentale dell’impegno politico al Comune di Avellino e lo spregio delle regole per lo svolgimento dell’attività di consigliere». E’ quanto dichiara la consigliera comunale di maggioranza nelle file di «Davvero», Teresa Cucciniello, anche in qualità di componente della III commissione, e in risposta alle affermazioni rese alla stampa dall’esponente del Pd questa mattina.

«Giordano mostra di non sapere – aggiunge Teresa Cucciniello – che non è prerogativa delle commissioni comunali permanenti svolgere autonomamente sopralluoghi nelle strutture dell’ente, tantomeno di natura ispettiva, e per di più, come avvenuto in questo caso, senza una preventiva richiesta di autorizzazione agli uffici dell’ente. Peraltro – ricorda Cucciniello – la struttura di Rione Parco, oggetto della sua maldestra iniziativa, rappresenta attualmente un’area di cantiere. Di conseguenza, non è possibile accedervi in assenza delle citate autorizzazioni e di tutti i dispositivi per la sicurezza personale idonei».

Rispetto a tutto questo, Cucciniello rispedisce al mittente le accuse di Giordano e conclude: «Non si comprende a quale titolo evochi l’intervento della Prefettura. Piuttosto, se taluni esponenti dell’opposizione continueranno ad agire in dispregio delle proprie prerogative e dei regolamenti, con azioni improvvide volte semplicemente a sollevare inutili polveroni mediatici, saremo noi a sollecitare un intervento di sua eccellenza il Prefetto, perché induca le minoranze ad osservare un comportamento più rispettoso, costruttivo e consono, nell’unico e solo interesse della città e del suo buon governo».