Una riflessione sulle rivendicazioni della UIL

Il Consiglio Territoriale della UIL Avellino Benevento e delle RSU si riunisce domani mercoledì 26 Febbraio 2025 alle ore 15,30 c/o la Sala Blu del Carcere Borbonico in Avellino alla presenza del Segretario Regionale della UIL Campania Giovanni Sgambati che unitamente al Segretario Generale della UIL AV-BN Luigi Simeone proporranno una riflessione sullo stato delle vertenze nazionali, regionali e locali che attanagliano il Paese e le ns. comunità a cui il sindacato vuole e deve far fronte, vista la inerzia dei governi e la mancanza di risposte e riscontri oggettivi ai temi posti, quasi sempre riscontrati con stucchevole propaganda e disarmante approssimazione, che segnano il mondo del lavoro e le prospettive dei nostri giovani.

Una riflessione sulle rivendicazioni della UIL che vedrà ancora impegnata la ns. organizzazione a tutti i livelli per:

Recupero del potere di acquisto di salari e pensioni falcidiati dall’inflazione:

Rinnovi CCNL detassazione aumenti Adeguamento assegno pensionistico e rilancio previdenza complementare

Sicurezza sul lavoro e campagna zero morti sul lavoro

1090 morti sul lavoro 2024 sono un emergenza con zero investimenti del governo

Rappresentanza e rappresentatività

Misurare la rappresentatività oo.ss. per evitare i CCNL “Pirata” Misurare la rappresentatività delle associazioni datoriali

Interventi specifici e dedicati per le AREE INTERNE

Crisi industriale Crisi dei servizi pubblici Desertificazione demografica e invecchiamento

Il Rinnovo delle RSU del 14/15/16 aprile 2025 nel Pubblico Impiego per difendere e rilanciare su salari e rispetto dell’attività di lavoratori indispensabili per il funzionamento del sistema Paese troppo spesso dimenticati e vituperati dalla politica.

Questi, in sintesi, i temi che vedrà impegnato il gruppo dirigente della UIL in una fase importante e delicata per il futuro della nostra comunità e della nostra organizzazione.