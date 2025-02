Venerdì presso Vega Restaurant

Nuovo e interessante appuntamento nell’ambito del salotto letterario Vega Cultura: venerdì, 28 febbraio 2025, alle ore 20:00, a Frattamaggiore (Na), presso Vega Restaurant (Corso Durante, 162), la giornalista Antonella Amodio presenta il suo ultimo libro “Calici & Spicchi”, Malvarosa Edizioni . A dialogare con l’ospite vi sarà il dott. Nicola Ruocco, ideatore e fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”, oggi tra le più importanti rassegne letterarie in Italia.

Al termine della presentazione è prevista una degustazione di vini delle aziende Villa Matilde Avallone, Sclavia e I Borboni Asprinio di Aversa in abbinamento alle pizze dell’Executive Chef di Vega Restaurant Agostino Malapena.

L’evento rientra nel piano di responsabilità sociale di Marican Holding, che ha sempre mostrato grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale.

Firmato da Antonella Amodio e con la prefazione di Luciano Pignataro, “Calici & Spicchi” è il primo libro che conduce i lettori in un affascinante viaggio nel mondo degli abbinamenti tra il vino e la pizza.

Il volume mette in evidenza tutte le combinazioni possibili fra il meglio della produzione italiana e gli stili napoletano, napoletano contemporaneo, italiano e romano, configurandosi come una guida indispensabile per tutti gli amanti e gli operatori della pizza e del vino, offrendo consigli preziosi su come apprezzare al meglio questa combinazione innovativa ma allo stesso tempo affascinante e coinvolgente.

Con una selezione di 101 pizze e altrettanti vini, “Calici & Spicchi” e l’abbinamento vino/pizza offre una panoramica completa delle possibilità di abbinamento, guidando i lettori attraverso un viaggio sensoriale unico. Dalla tradizionale Margherita alla creativa Quattro Stagioni, ogni pizza è accompagnata da un vino accuratamente selezionato per esaltare sapori e sfumature.

Antonella Amodio, giornalista, sommelier e appassionata di cucina e di vino. Collaboratrice storica di DoctorWine, nonché tra i collaboratori speciali della Guida Essenziale ai Vini d’Italia. Scrive di ristoranti, viaggi, pizzerie e vino per testate e pubblicazioni di settore. Tra le altre collaborazioni, Luciano Pignataro Wine&Food Blog dove ha anche una rubrica personale dedicata all’abbinamento pizza-vino. Giudice in numerosi concorsi enologici internazionali. Presidente di Giuria nel campionato dell’Accademia Pizza Doc.

La prefazione è a cura di Luciano Pignataro, giornalista di spicco dell’enogastronomia italiana, grazie alle numerose guide e pubblicazioni tra cui quella con Hoepli, “La Pizza, una storia contemporanea”.