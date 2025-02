Un’opera che raccoglie 42 anni di esperienza clinica attraverso 139 immagini fotografiche

Il Dottor Dario Vassallo presenta la prima copia del suo Atlante di Dermatologia, un progetto che ha richiesto anni di impegno e dedizione, culminato in una raccolta di 139 fotografie di casi dermatologici. Un lavoro che nasce da un lungo percorso professionale iniziato nel 1982, quando, a soli 23 anni, il Dottor Vassallo seguiva un professore di Dermatologia presso l’Ospedale di Frascati, un impegno che ha continuato per decenni.

Questa pubblicazione, frutto di un lavoro di ricerca e studio costante, documenta casi clinici significativi, tra cui carcinomi basocellulari, carcinomi spinocellulari, melanomi e casi clinici particolari, illustrati in 139 immagini ad alta qualità. Ogni foto è il risultato di anni di esperienza sul campo, con l’obiettivo di condividere e rendere fruibile questa conoscenza a colleghi, studenti di medicina e professionisti del settore.

Accanto al Dottor Vassallo, hanno collaborato alla realizzazione dell’opera il Dottor Massimo Pisapia, Chirurgo Plastico, la Dottoressa Ilaria Governato, Oncologa, e Sofia Vassallo, laureanda in Medicina. Il progetto ha ricevuto il patrocinio di tre enti pubblici di grande prestigio: la ASL di Rieti, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) e l’ASOMI College of Sciences di Malta, che hanno riconosciuto il valore del lavoro fin dalle prime fasi.

Il Dottor Vassallo ha dichiarato: “Nulla è mai facile, ma ogni passo di questo progetto è stato un’opportunità per condividere l’esperienza maturata in oltre quattro decenni di lavoro. La collaborazione con enti e professionisti ha reso possibile la realizzazione di questo atlante, e sono grato per la fiducia che mi è stata accordata”.

Il lavoro, durato sette mesi, rappresenta non solo un’importante risorsa per gli specialisti del settore, ma anche un incoraggiamento a riflettere sul valore dello studio continuo. “Lo studio è essenziale per affrontare le incertezze e le sfide che ogni giorno ci pone la medicina. Solo con la conoscenza possiamo rispondere con efficacia alle necessità dei nostri pazienti”, ha aggiunto il Dottor Vassallo.