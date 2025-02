Una donna è rimasta incastrata nell'abitacolo

Oggi, 25 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SP 284, in località Fondovalle Ufita, nel comune di Guardia dei Lombardi, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. A causa dell’impatto, una donna di 58 anni, originaria di Vallesaccarda, è rimasta incastrata nell’abitacolo. Dopo essere stata estratta, è stata affidata ai sanitari del 118, che l’hanno trasportata, insieme al giovane di 22 anni, originario di Guardia dei Lombardi, che guidava l’altro veicolo e anch’esso rimaneva ferito, presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino per le cure del caso. I due veicoli sono stati messi in sicurezza, mentre i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi hanno effettuato i rilievi del caso.