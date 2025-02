Un disco necessario di uno degli artisti più emotivamente profondi del panorama musicale

Un artista che scava nell’anima con parole dirette e sincere, dando forma a pensieri e emozioni che risuonano con forza nel cuore di chi ascolta, e un album, LETTERA Q (https://columbia.lnk.to/LetteraQ; Columbia Records/Sony Music Italy), necessario, toccante e travolgente.

Con questo nuovo progetto nayt ha fatto un ulteriore passo in avanti, facendo evolvere il suo HABITAT e cercando un contatto più diretto con il mondo esterno. Un album che ha debuttato alla #1 della Classifica Formati Fisici e al #2 della Top Album di FIMI/GfK Italia e che nelle prime 24h dall’uscita ha visto rientrare tutti i brani nella Top 50 Italia su Spotify.

L’album parla della possibilità di interrompere i pattern, spezzare i loop, le catene, i cicli come il simbolo della lettera Q. Il risultato è un dialogo aperto che invita ad una crescita personale e collettiva, in una conversazione che supera il monologo e respinge l’imposizione. L’artista, nel disco, approfondisce argomenti che riguardano il suo rapporto con la società, con il femminile, con la sua generazione, quelle future e quelle passate. Tutto cercando di porre delle domande che portino verso una direzione di crescita, progresso, evoluzione.

Dal 23 marzo 2025 l’artista porterà “Lettera Q” sui palchi dei club delle principali città italiane con il suo “La Grande Fuga Tour”, che ha da subito riscosso un enorme successo, raggiungendo in pochissimo tempo il tutto esaurito. La notizia del sold out del tour indoor è stata accompagnata dall’annuncio di una tourneè estiva e di due importanti eventi: per la prima volta a ottobre calcherà i palchi dell’Unipol Forum di Milano e del Palazzo dello Sport di Roma Di seguito le date prodotte da Live Nation:

date indoor:

23 marzo – Vox Club – Nonantola (MO) – DATA ZERO – SOLD OUT

25 marzo – Teatro Cartiere Carrara – Firenze – SOLD OUT

27 marzo – Teatro Concordia – Venaria Reale (TO) – SOLD OUT

30 marzo – Palapartenope – Napoli – SOLD OUT

1 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

2 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

3 aprile – Atlantico Live – Roma – SOLD OUT

6 aprile – Gran Teatro Geox – Padova – SOLD OUT

8 aprile – Fabrique – Milano – SOLD OUT

9 aprile – Fabrique – Milano – SOLD OUT

date outdoor:

8 luglio – Pistoia Festival – Piazza Duomo

9 luglio – Bologna – Bonsai, Parco delle Caserme Rosse

11 luglio – Lignano – Nottinarena – Arena Alpe Adria

13 luglio – Marostica – Marostica Summer Festival

15 luglio – Genova – Live in Genova Festival – Arena del Mare Area Porto Antico

18 luglio – Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini

19 luglio – Bari, Fiera del Levante – Locus Festival

22 luglio – Catania, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

24 luglio – Termoli Summer Festival, Arena del Mare 42º15º

26 luglio – Castiglioncello (LI), Castiglioncello Festival, Castello Pasquini

date nei palasport:

23 ottobre – Roma – Palazzo dello Sport

25 ottobre – Milano – Unipol Forum

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com e nei circuiti di vendita abituali.

Il talento di NAYT nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente.