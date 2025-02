Allarme dato dalla postina

Dramma della solitudine a Lucoli, provincia di L’Aquila in largo Angelo Maria Ciccani, un uomo di 74anni è stato trovato morto: l’allarme è stato dato dalla postina che a seguito della corrispondenza non ritirata ha allertare i vicini. i Carabinieri ivi giunti, hanno trovato il 74enne privo di vita. A provocare il decesso dell’uomo potrebbe essere stato un malore, alcune settimane fa. Come riporta Il Centro, secondo una prima ricostruzione dei fatti, I primi accertamenti, effettuati da due medici, hanno stabilito che la morte dell’uomo è avvenuta per cause naturali. Resta comunque da stabilire l’esatta data della morte, per la quale sono state avviate indagini anche attraverso la verifica dei contatti telefonici avuti dall’uomo. Intanto, in base dall’esame di un telefono che l’uomo utilizzava, l’ultimo collegamento a whatsapp risalirebbe allo scorso 9 gennaio. Così ha dichiarato Antonio de lieto presidente nazionale del partito “pensionati per l’Italia” (P.P.I.): è da sempre che vengono sollecitati dal partito “Pensionati per l’Italia” gli organi competenti dei vari comuni con il fine di attuare appropriate strategie finalizzate a contrastare la “piaga” delle morti solitarie che avanza sempre più indisturbata. Le morti solitarie sono sempre più in aumento e sembra una prassi scoprire numerosi giorni dopo, la morte di un anziano e/o pensionato nella propria abitazione. Le più delle volte ci si accorge dell’accaduto in seguito al cattivo odore proveniente dall’appartamento della persona deceduta. Le morti solitarie – ha concluso de lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole.