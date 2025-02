Prosegue il ciclo di incontri dei Carabinieri nelle Chiese e con gli studenti

In quest’ultima settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno aumentato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, volti a sensibilizzare e informare sia gli anziani che i giovani su temi di rilevanza sociale. Tali iniziative, che continueranno anche nei prossimi giorni, si inseriscono nell’ampio programma dell’Arma finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione di fenomeni criminosi.

Numerosi gli incontri che si sono svolti nei centri di aggregazione frequentati dagli anziani e nelle chiese, con l’obiettivo di sensibilizzare questa fascia di popolazione sulla prevenzione delle truffe e dei furti in abitazione. Nello specifico, i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Gesualdo e Castelfranci hanno incontrato i cittadini, fornendo consigli pratici su come riconoscere ed evitare le truffe più diffuse, come quelle messe in atto da finti operatori di servizi o falsi appartenenti alle forze dell’ordine.

Parallelamente, l’attività di prossimità è proseguita con gli incontri negli istituti scolastici, affrontando tematiche quali il bullismo, il cyberbullismo, il rispetto del Codice della Strada e soprattutto le insidie nascoste dei social. A Montella, il Comandante della Stazione ha incontrato gli studenti della scuola elementare e media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Palatucci, a Bagnoli Irpino, il Comandante della Stazione ha incontrato gli alunni dell’Istituto Primario e Secondario “M. Lenzi” invece, a Conza della Campania e San Mango su Calore, rispettivamente i Comandanti delle Stazione di Sant’Andrea di Conza e Paternopoli hanno incontrato i piccoli studenti delle scuole primarie.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.