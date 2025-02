“Aliano vuole e deve essere un esempio di come la cultura possa essere un motore di sviluppo sostenibile"

“Siamo i primi a credere in una reale designazione della candidatura di Aliano a capitale italiana della Cultura 2027: come Ugl, presumiamo che questo paese collinare della provincia materana ha tutte le carte in regola, che la cultura non è esclusiva delle grandi città ed è quanto basta per esprimere il più convinto e caloroso sostegno”.

Lo afferma Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera per il quale, “Aliano vuole e deve essere un esempio di come la cultura possa essere un motore di sviluppo sostenibile, capace di creare opportunità economiche e sociali per i suoi abitanti. Per l’Ugl è mettere a profitto il patrimonio storico, artistico e culturale di Aliano piccola ma vibrante comunità che senza dubbio rappresenta un esempio straordinario di come una realtà locale possa diventare un faro culturale. La cultura è un percorso di conoscenza, Aliano deve essere premiata perché a oggi conserva la sua identità: per l’Ugl Matera – prosegue Giordano – è un paese che emoziona, stimola, fa pensare; dalla frustrazione dell’appartenenza di qualche decennio fa siamo passati all’orgoglio dell’appartenenza. Nel rivivere emotivamente luoghi ed eventi descritti nel Cristo si è fermato a Eboli, ad Aliano, il binomio turismo/cultura deve essere uno straordinario volano di crescita economica e occupazionale, il suo momento giusto per il rilancio del territorio: puntando su Aliano, infatti, Matera e tutto il Sud giocano parte della propria credibilità e del proprio futuro. Avverrà con un investimento sulla partecipazione attiva dei giovani, delle famiglie, un segnale di ripresa per il mondo produttivo e lavorativo che è in grande difficoltà. L’Italia riparte – aggiunge l’esponente Ugl, Giordano – se il Sud riesce a sfruttare e cogliere queste occasioni ricordano che, la Basilicata non è una terra del declino, ha tante potenzialità e un fascino straordinario che possono richiamare l’interesse dell’Italia e dell’Europa. Siamo fiduciosi – conclude Giordano – che si possa fare davvero la differenza e consentire ad Aliano, bel paese, di essere premiato territorio con immenso patrimonio storico, artistico e culturale presente al Sud in capitale italiana della Cultura 2027: un riconoscimento anche per il turismo che potrebbe essere uno straordinario volano di crescita economica, occupazionale e per elevare al meglio le risorse che abbiamo. L’Ugl Matera, seguirà l’audizione pubblica del dossier ‘Aliano, Terra dell’Altrove’ in programma domani, martedì 25 febbraio alle 10.15, presso il Ministero della Cultura, certi che Aliano saprà trasmettere alla Giuria la passione che la contraddistingue: tiferemo per favorire uno sviluppo culturale e turistico che possa beneficiare l’intero territorio che sta credendo in questo ambizioso progetto, per proiettare la Basilicata verso nuovi orizzonti di crescita e notorietà”.