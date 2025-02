L’Amministrazione Comunale di Volturara Irpina ha deliberato la realizzazione di un parco per cani intitolato alla cagnolina Sally, figura simbolo della comunità. All’interno di questo spazio, verrà collocata una statua a lei dedicata, affinché il suo ricordo resti vivo nel cuore di tutti i volturaresi. Sally non era solo un cane con un grande spirito libero, come ha scritto il Maestro Branduardi: era la cagnolina di tutti, adottata dall’intero paese, amata da grandi e piccoli. Nonostante i numerosi tentativi di affidarla a una famiglia, lei ha sempre scelto di appartenere a tutta la comunità, vivendo libera ma circondata dall’affetto di chiunque la incontrasse.

Dal Municipio sottolineano: “Sally era una di noi. Non apparteneva a nessuno perché apparteneva a tutti. La sua presenza ai funerali, la sua delicatezza nel condividere il dolore della comunità, la sua capacità di stare accanto a chi soffriva, la rendevano speciale. Sally, poi, amava accompagnare gli scalatori impegnati nelle ormai famose vie ferrate e di arrampicata di Volturara Irpina. Per questo abbiamo scelto di dedicarle un luogo che celebri il suo spirito e il suo legame unico con Volturara. L’area cani che porterà il suo nome sarà un simbolo di quel senso di appartenenza e amore che Sally ci ha insegnato.”

Il parco dedicato a Sally sarà progettato per garantire sicurezza, comfort e divertimento sia per i cani che per i loro proprietari. Le principali caratteristiche includeranno:

• Recinzione sicura: L’area sarà completamente recintata con rete metallica plastificata e paletti in metallo per garantire la sicurezza degli animali e prevenire fughe.

• Doppio cancello d’ingresso: Un sistema di doppio cancello pedonale permetterà un accesso controllato, evitando che i cani possano uscire accidentalmente durante l’ingresso o l’uscita dei visitatori.

• Zone d’ombra: Saranno presenti aree ombreggiate, sia naturali che artificiali, per offrire riparo dal sole durante le giornate più calde.

• Fontanelle d’acqua: Verranno installate fontanelle a misura di cane per garantire un costante approvvigionamento di acqua fresca.

• Panchine per i proprietari: L’area sarà dotata di panchine ergonomiche, posizionate in punti strategici, per permettere ai proprietari di sedersi e sorvegliare comodamente i propri animali.

• Attrezzature per ‘Agility Dog’: Saranno installati percorsi e attrezzi per l’agility dog, come tunnel, slalom e ostacoli, per stimolare l’attività fisica e mentale dei cani in modo sicuro e divertente.

• Cartellonistica informativa: Saranno affissi cartelli multilingue con le regole d’uso dell’area, informazioni sul comportamento responsabile e indicazioni per la raccolta delle deiezioni.

• Dispenser di sacchetti e Cestini per Rifiuti: L’area sarà dotata di dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine e cestini per rifiuti, promuovendo la pulizia e il rispetto degli spazi comuni.

Il parco di “Sally” sarà un punto di riferimento per gli amici a quattro zampe e per tutti coloro che vorranno ricordare con affetto la nostra amata mascotte, offrendo uno spazio sicuro e accogliente dove cani e proprietari potranno socializzare e trascorrere momenti piacevoli e visitare il nostro bellissimo paese.