"Un minuto di raccoglimento in occasione del prossimo Consiglio Comunale di Avellino"

A voler custodire e conservare vivo il ricordo della paladina dei Diritti delle Persone con Disabilità da sempre nella città di Avellino Marinella Pericolo è ancora una volta il Presidente Campano del M.I.D. Giovanni Esposito, il quale non solo invita l’Amministrazione Comunale Nargi e l’intera Assise Comunale a promuovere un minuto di raccoglimento in apertura del prossimo consiglio comunale, ma anche a istallare una targa in Municipio a lei dedicata, municipio, ricorda ancora Esposito, luogo proprio che lei non solo tanto amava e frequentava ma anche dove quotidianamente trattava e affrontava a viso aperto le problematiche dei cittadini con disabilità del capoluogo, per custodirne e conservarne il suo ricordo ma soprattutto il ricordo del suo impegno civile e generoso a favore delle persone con disabilità.

“Tanti di noi presidenti di Associazioni della Disabilità e concittadini con tali problematiche a lei tanto dobbiamo, tanto deve la stessa Avellino nei suoi confronti e nella sua disponibilità umana, culturale e professionale” conclude Esposito.