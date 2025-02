Sabato 22 Febbraio alle ore 21:00

Continua, come sempre, l’appuntamento culturale-musicale, presso l’Associazione Culturale Sonic Muse ETS, di Avellino, sabato 22 Febbraio alle ore 21:00. Questa volta sarà replicata la precedente serata Hard Rock, e tutti gli amanti del genere avranno la possibilità di ascoltare band iconiche che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale mondiale, come: i Led Zeppelin, gli AC/DC, i Van Halen, i Black Sabbath, i Kiss, i Mötorhead, i Guns N’ Roses, gli Aerosmith, i Deep Purple, i Mötley Crüe, i Twisted Sister, gli Skid Row ecc.

Seguirà l’Open Microphone (Microfono Aperto) in cui chiunque è libero di salire sul palco della Sonic Muse e di usufruire della sua strumentazione, per recitare una poesia, cantare una canzone, raccontare una storia, esibirsi in una qualsiasi performance artistica.

Alla Sonic Muse Ets, che è un circolo Arci, il tesseramento, previa approvazione dell’amministrativo, è obbligatorio. La tessera Arci ha un costo di soli 10 euro annui ed è valida in tutti i circoli Arci d’Italia. Inoltre con la tessera Arci, si ha diritto a una scontistica molto vantaggiosa e che comprende diverse sfere (cinema, teatro, tatuaggi, ristorazione, farmacia, fumetteria, quotidiani, riviste etc.), ad Avellino. Gli sconti per i soci Arci continuano poi in tutt’Italia per quanto riguarda cinema, teatri, musei, siti archeologici, campeggi, vacanze, turismo ecc.

Infine, ricordiamo che tutti gli eventi sono sempre pubblicizzati sui Canali Social della Sonic Muse e sul Portale Arci.