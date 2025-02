Si riprende domenica 2 marzo

Giornata di riposo nella serie B femminile. Si riprenderà domenica 2 marzo, con la Vis Mediterranea impegnata a Verona sul campo dell’Hellas, in un altro scontro diretto per una salvezza che si è allontanata ancora di più per le irpine.

La sconfitta di domenica scorsa contro l’Orobica Bergamo in casa ha il sapore di un’occasione persa perché dopo l’ottimo pareggio della giornata precedente contro il Parma, prima della classe, tutti si aspettavano un’altra prestazione super da parte delle ragazze di mister Antonio De Sarno per tentare la clamorosa rimonta.

Domenica 2 marzo ci sarà un’altra occasione, forse l’ultima per sperare di risalire una classifica che vede le avellinesi sempre più ultime in classifica, a soli 2 punti, con appena 3 gol fatti e 47 subiti, senza aver conquistato nemmeno una vittoria e con la zona salvezza lontana ben 14 punti.

Bisognerebbe iniziare a vincere qualche gara e sperare che le altre avanti frenino. La trasferta di Verona, con una settimana in più di preparazione, potrà fornire utili indicazioni sul futuro delle gialloverdi.