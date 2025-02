La Sindaca Anna Petta: “Un gruppo di lavoro trasversale per garantire eguaglianza e inclusione sociale"

Baronissi si conferma all’avanguardia nelle politiche di genere e nella tutela dei diritti civili. Si è ufficialmente insediata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Baronissi, con l’elezione delle cariche interne. Maddalena Ricciardi, docente di Economia Aziendale, è stata riconfermata Presidente della Commissione, a testimonianza dell’efficacia e del valore dell’azione svolto fino ad ora. La Commissione, composta da professionisti con comprovata esperienza nell’ambito delle politiche sociali e nell’associazionismo, ha il compito di promuovere la parità in ogni sua forma, garantire il rispetto dei diritti civili e umani e affrontare le fragilità comuni a tutti i territori. I membri sono stati selezionati in base a criteri di competenza e attinenza con le finalità dell’organo e presteranno il loro servizio a titolo gratuito, contribuendo con il loro know-how alla crescita sociale e culturale della comunità.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha espresso grande soddisfazione per l’insediamento della Commissione e ha sottolineato l’importanza del lavoro che essa svolge per il territorio: “La Commissione Pari Opportunità non si occupa solo di tematiche legate alle donne, ma lavora per abbattere ogni ostacolo all’espressione dell’unicità di ogni individuo. L’obiettivo è garantire pari opportunità per tutti, uomini e donne, promuovendo l’equità sociale, il contrasto alla violenza di genere e la conciliazione tra vita e lavoro. Baronissi è un esempio di crescita culturale continua, testimoniata anche dal fatto che, per la prima volta, il nostro Comune ha una Sindaca donna e una Giunta in larga parte femminile. Per la prima volta, inoltre, ad affiancare la Presidente Maddalena Ricciardi abbiamo un giovanissimo vicepresidente, appena 18enne, Vincenzo Calonico, studente del Liceo Margherita Hack. È un segnale importante: crediamo nei giovani e nel loro potenziale e siamo convinti che potranno apportare idee nuove e brillanti. La Commissione è composta da un parterre straordinario, di cui siamo molto fieri: per la prima volta abbiamo avuto un numero enorme di richieste di adesione: abbiamo docenti, ricercatrici, manager dello sport e della finanza, volontarie di primo soccorso, economiste, sociologhe, con lunga esperienza nel mondo dell’associazionismo e siamo convinte che svilupperanno attività incredibili e innovative grazie all’incrocio di saperi e conoscenze”.

L’insediamento della Commissione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione della diversità e dell’inclusione sociale. Tra le iniziative in programma, si prevedono campagne di sensibilizzazione, progetti di educazione alle pari opportunità nelle scuole, supporto alle vittime di discriminazioni e azioni mirate per il contrasto alla violenza di genere e per la disabilità.

L’Assessora alle Pari Opportunità, Maria Chiara Barrella, ha ribadito il ruolo consultivo della Commissione e il suo impegno nel formulare proposte concrete per l’Ente comunale: “La selezione dei membri è avvenuta sulla base di curriculum e competenze sviluppate sul campo, a livello professionale e nei diversi contesti lavorativi. Questo garantisce un alto livello di preparazione e un impatto significativo nelle politiche comunali. La Commissione avrà il compito di elaborare strategie e iniziative per migliorare la condizione di vita di tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle categorie più vulnerabili.”

Baronissi continua, dunque, a distinguersi come un modello di riferimento per le politiche di equità, con un’azione amministrativa attenta e concreta, volta a costruire una comunità più giusta e inclusiva per tutti.