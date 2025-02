Espressione di spicco negli anni della consulta comunale disabilità

È Giovanni Esposito Presidente campano del M.I.D. a rendere omaggio a Marinella Pericolo, negli anni è stata ex Presidente della Consulta Comunale disabilità al Comune di Avellino:”

Con Marinella Pericolo scompare oggi una figura iconica dell’Avellino negli anni precedenti rivolta con lo sguardo sempre a tutela delle persone con disabilità, per me è stata un esempio e da insegnamento come presidente dedita di un organismo consiliare che ha saputo solo lei far sempre funzionare con impegno e perseveranza grazie alle sue forti doti, per le persone con disabilità è stata sempre un punto di riferimento intellettuale e di affermazione dei diritti.

È stata protagonista di battaglie importanti verso un miglioramento della qualità della vita dei cittadini con disabilità, ricordando ogni giorno alle nostre istituzioni con il cuore generoso e misericordioso sempre col sorriso sulle labbra e la sua delicatezza i problemi di queste persone che a lei si sono rivolti e alle quali lei ha risposto sempre col sorriso concretamente, facendosi valere contro tutti e tutto.

Ciao Marinella, fai buon viaggio e continua ad insegnarci e a insegnare a tutti coloro che come noi oggi sono presidenti di associazioni e organismi e rivestono questo ruolo cosa significa realmente mettersi al servizio del prossimo con spirito di misericordia e generosità, dalle braccia del signore vigilia sulla tua famiglia e su tutti noi illuminando con la tua luce ora divina ora il nostro lungo e tortuoso cammino terreno.