Inaugurazione 21 febbraio 2025 alle ore 11.30

In occasione del terzo anniversario della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, la Rappresentanza della Commissione europea a Milano è lieta di invitarvi all’inaugurazione dell’installazione artistica UNFORGOTTEN UKRAINE – a symbole of hope, a reminder of loss, che si terrà venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 11.30. L’installazione resterà accessibile al pubblico fino al 22 febbraio.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione di deputati del Parlamento europeo e rappresentanti della Commissione europea, di Regione Lombardia, del Comune di Milano e del Consolato Generale d’Ucraina a Milano. L’evento si concluderà con una lettura della giornalista e scrittrice ucraina, Yaryna Grusha.

Un girasole monumentale di tre metri si ergerà da un cumulo di macerie nel parco della Biblioteca degli Alberi di Milano. Questo fiore, simbolo nazionale dell’Ucraina, è un messaggio di speranza e rappresenta la forza e la resilienza del popolo ucraino di fronte alla distruzione causata dalla guerra.