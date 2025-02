III Anniversario invasione dell’Ucraina

Radicali Italiani ha aderito e parteciperà alla manifestazione organizzata anche a Napoli (domenica 23 febbraio, alle ore 14, piazza Plebiscito) dalla comunità ucraina residente in Italia. “Oggi, mentre gli Stati Uniti che un tempo guidavano il mondo libero si inginocchiano davanti a Vladimir Putin, pronti a barattare l’Ucraina, l’Europa e il futuro stesso del mondo per vigliaccheria ed opportunismo, noi non dimentichiamo. La storia ha già mostrato dove conduce questa strada, eppure il futuro non è ancora scritto. Possiamo ancora ribellarci, impedire che si ripeta questo nuovo scellerato “patto Molotov-Ribbentrop” tra chi ha sempre voluto distruggere la democrazia e chi, invece, avrebbe dovuto difenderla. L’Europa deve alzare la sua voce. Non tante piccole flebili voci. Serve un’unica voce, forte, inflessibile, in grado di spezzare il silenzio della resa: quella degli Stati Uniti d’Europa. Ora o mai più.