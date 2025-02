Sabato 22 febbraio, nella Sala delle Arti, le “Classiche vibrazioni” del violino di Alessandro Perpich accompagnato dal pianoforte di Gabriella Orlando

Innamorati della Musica prosegue sabato 22 Febbraio con le “Classiche vibrazioni” del violino di Alessandro Perpich accompagnato dal pianoforte di Gabriella Orlando.

Perpich, diplomato presso il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia, ha studiato anche presso il Conservatorio di Praga e all’Accademia di Pommersfelden, in Germania, allievo di Wilhelm Waltz. Ventenne ha frequentato i corsi di musica da camera di Adriano Vendramelli e, contemporaneamente, quelli di violino con Corrado Romano conseguendo la massima votazione all’esame finale presso l’Accademia Internazionale di Biella. Ha quindi proseguito gli studi con Romano al Conservatorio di Ginevra sino a ottenere il Premier Prix de Virtuosité. Ha tenuto concerti in USA, Sudamerica, Asia, Europa. Ha inciso per Bongiovanni (Divertimenti per due violini di P. Bini, integrale dell’opera strumentale di G. Giordani) e per EPR (integrale delle Sonate di Grieg per violino e pianoforte). Attualmente insegna al Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara. Suona su un Tommaso Carcassi del 1757 e un Tommaso Landolfi 1750.

In programma, oltre a classici di Vivaldi, la famosa Sonata “Il trillo del diavolo” di Tartini e il Praeludium e Allegro in stile di Pugnani di Kreisler.

Seguirà momento conviviale con gli artisti (cioccolata calda) e Lotteria Innamorati della Musica resa possibile grazie agli “Amici” della Stravinsky.

Il concerto si terrà alle ore 17.30 nella Sala delle Arti in Via Provinciale 89 a Manocalzati (AV) a 200 metri da Progress.

Direzione artistica di Nadia Testa; Marketing e Comunicazione a cura di Michele Aquino

Info 340 5719845; www.associazionestravinsky.it

Ingresso Euro 5,00 fino ad esaurimento posti a sedere (è possibile acquistare biglietto singolo direttamente in Sala 30 minuti prima del concerto); bambini gratis; studenti 50%