Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino per spegnere le fiamme che hanno coinvolto una Fiat 500 ibrida

Alle 20:41 di ieri 19 febbraio, sulla A16, in direzione Napoli, al km 25, tra Tufino e Baiano, è stato segnalato un incendio che ha coinvolto un’auto ibrida Fiat 500, in marcia. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, utilizzando anche un’autobotte per garantire il completo spegnimento. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.