«Con grande gioia e orgoglio, desideriamo congratularci con Roberto Leone de Il Sogno Risto-Gourmet e con Davide Raduazzo per la straordinaria vittoria della Medaglia d’Oro ai Campionati della Cucina Italiana nella competizione “Mistery Box”. È l’esempio che con impegno e determinazione è possibile raggiungere traguardi straordinari».

Così Franca Iacoviello, Assessore al Commercio, a nome dell’intera Amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera.

Già lo scorso anno il giovane chef ed imprenditore di Grottaminarda (30 anni, studi alberghieri, esperienza in diverse cucine di quotate strutture ristorative e fondatore 6 anni fa de Il Sogno Risto-Gourmet) si aggiudicò un argento ed un bronzo in quella che è la più importante competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs e dalla Federazione Italiana Cuochi che si svolge nell’ambito del “Beer & Food Attraction” a Rimini. Dunque questo oro è una straordinaria conferma della professionalità, della creatività e della capacità di esaltare il patrimonio culturale della cucina italiana di Roberto Leone e del suo collaboratore Davide Raduazzo.

«Questo prestigioso riconoscimento – aggiunge l’Assessore Iacoviello – non solo celebra l’incredibile talento e la dedizione alla cucina di Roberto e Davide, ma esalta anche il nome della nostra comunità.

Ogni ristorante nel nostro paese è un rifugio per gli amanti del buon cibo, dove l’ospitalità e la passione per la cucina si fondono per offrire esperienze culinarie straordinarie».