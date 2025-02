Il consigliere regionale a margine del question time: “Migliaia di famiglie rischiano di restare senza casa”

“Questa mattina, nel corso della seduta di question time, ho portato all’attenzione della giunta la grave problematica legata all’assenza di un sostegno all’affitto per le famiglie in difficoltà. L’eliminazione del fondo nazionale da parte del Governo ha lasciato migliaia di cittadini campani in una condizione di forte disagio economico e sociale. Regioni come l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia hanno stanziato risorse proprie per colmare il vuoto prodotto dai tagli statali. La Campania, pur essendo storicamente sensibile a questo tema, ha istituito un fondo per l’emergenza abitativa con una dotazione del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno reale. Nella sua risposta, l’assessore Discepolo ha riconosciuto che i sei milioni di euro previsti dalla Regione non saranno sufficienti a coprire l’intera platea di richiedenti. Tuttavia mi ha assicurato che l’amministrazione valuterà l’utilizzo di fondi europei per intervenire su questo annoso problema” . Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine del question time.

“Riceviamo quotidianamente segnalazioni da parte di famiglie disperate, private di qualsiasi sostegno economico e ora anche di questa misura essenziale per la loro sopravvivenza. Serve un intervento strutturale e duraturo: non possiamo permettere che migliaia di cittadini restino senza un tetto sopra la testa”.