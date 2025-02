Garantire la prosperità del settore agricolo e agroalimentare europeo

Oggi la Commissione presenta la sua visione per l’agricoltura e l’alimentazione, un’ambiziosa tabella di marcia verso per il futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione in Europa. Questa tabella di marcia intende spianare la strada a un sistema agroalimentare attraente, competitivo, resiliente, orientato al futuro ed equo per le generazioni attuali e future di agricoltori e operatori agroalimentari.

L’ulteriore semplificazione delle nostre politiche e una maggiore diffusione dell’innovazione e della digitalizzazione sono prerequisiti per tutte le azioni delineate nella visione. Nel corso del 2025 la Commissione proporrà un pacchetto completo di misure di semplificazione per l’attuale quadro legislativo agricolo, nonché una strategia digitale dell’UE per l’agricoltura volta a sostenere la transizione verso un’agricoltura pronta per il digitale.

La visione individua quattro campi d’azione prioritari: un settore attraente, un settore competitivo e resiliente, un settore adeguato alle esigenze future e condizioni di vita e di lavoro eque nelle zone rurali.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “I nostri agricoltori sono al centro del sistema di produzione alimentare dell’UE. È grazie al loro duro lavoro quotidiano che tutti noi disponiamo di alimenti sicuri e di alta qualità. Ma i nostri agricoltori devono fronteggiare le crescenti sfide della concorrenza globale e dei cambiamenti climatici. Per questo motivo proponiamo oggi una strategia globale per rendere l’agricoltura più attraente, resiliente e sostenibile.“