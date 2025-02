Fino a 4 o 5 anni fa ha coltivato il suo orto

Fino a 4 o 5 anni fa ha coltivato il suo orto in località Bosco di Grottaminarda, oggi compie 100 anni nella casa di suo nipote in via Difesa Grande a Melito Irpino: due comunità in festa per Esterina Ianniciello nata proprio il 19 febbraio 1925. Presenti i vicesindaci di Grottaminarda, Antonio Vitale, e di Melito Irpino, Gerardo Sorrentino, per portare gli auguri delle due amministrazioni.

Allettata ma lucida e presente a sé stessa, Esterina ha interagito con parenti e amici che hanno voluto dimostrarle tutto il proprio affetto. Per l’occasione è arrivato da Modena anche il figlio Michele.

Una vita semplice quella della centenaria, fatta di lavoro nei campi e sacrifici che le ha restituito, evidentemente, una tempra forte, tanto da consentirle di vivere in autonomia nella sua casa di Grottaminarda fino a pochi anni fa. Poi la necessità di essere accudita. Per un breve lasso di tempo è stata a Modena ma poi ha voluto tornare nella sua terra e così la decisione di trasferirsi a casa della sorella Rosaria, a Melito, scomparsa pochi mesi fa dopo aver raggiunto i 102 anni, entrambe amorevolmente accudite dai nipoti Salvatore e Anna.

A Esterina i più affettuosi auguri di Buon Compleanno!