Non si arresta la “mattanza” delle morti solitarie, di contro lor signori che dovrebbero attuare le opportune strategie finalizzate ad ostacolare l’avanzata delle morti solitarie, sonicchiano sempre più, incuranti dei tragici eventi che colpiscono sempre più gli anziani abbandonati al loro destino. A Solferino i famigliari di un anziano verso la mezzanotte tra sabato e domenica, preoccupato dal silenzio dell’anziano parente, hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Castiglione he hanno forzato la porta dell’abitazione dell’anziano. Entrati nell’abitazione hanno trovato l’anziano deceduto. I sanitari del 118, ivi giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Fonte: BRESCIATODAY 17 febbraio 2025 10:05 Così ha dichiarato Antonio De Lieto presidente nazionale del Partito “Pensionati per l’Italia” (P.P.I.), è da sempre che vengono sollecitati dal Partito “Pensionati per l’Italia” gli organi competenti dei vari comuni con il fine di attuare appropriate strategie finalizzate a contrastare la “piaga” delle morti solitarie che avanza sempre più indisturbata. “Le morti solitarie – ha proseguito de Lieto – sono sempre più in aumento e sembra una prassi scoprire numerosi giorni dopo, la morte di un anziano e/o pensionato nella propria abitazione. Le più delle volte ci si accorge dell’accaduto in seguito al cattivo odore proveniente dall’appartamento della persona deceduta. Giova evidenziare che nessuno si fa scrupolo e/o quantomeno di riflettere sul dato che persone di avanzata età vivono soli senza uno straccio di rapporto umano, senza qualcuno che possa avere cura e vicinanza e/o una breve visita. Persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie – ha concluso de lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole. servirebbe a scongiurare tante tragedie”