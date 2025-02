Incontrerà 15 capi di governo

Nell’ambito della strategia di sensibilizzazione della Commissione per costruire e promuovere partenariati, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen inizia domani una visita di due giorni a Bridgetown, Barbados, dove incontrerà il Primo ministro di Barbados, Mia Mottley, e parteciperà alla 48a sessione ordinaria della Conferenza della CARICOM. L’obiettivo è rafforzare la presenza dell’UE nella regione e gettare le basi per il vertice UE-CELAC previsto per l’ultimo trimestre del 2025.

La visita si inserisce nel contesto dei recenti accordi con Mercosur, Messico e Malaysia. Per il prossimo futuro sono previste ulteriori visite di sensibilizzazione in India e in Sud Africa. Il vertice UE-Asia centrale si terrà in aprile.

Durante la Conferenza CARICOM i leader presenti a Barbados parleranno del partenariato privilegiato tra l’Unione europea e i Caraibi. La Presidente von der Leyen e i capi di Stato della CARICOM discuteranno anche delle prospettive geopolitiche, della lotta ai cambiamenti climatici e dell’aumento degli scambi e degli investimenti tra le regioni.

Mercoledì la Presidente vedrà innanzitutto il Primo ministro Mottley per un incontro bilaterale. In programma una conferenza stampa congiunta, che sarà trasmessa su EBS. Nel pomeriggio la Presidente von der Leyen parteciperà alla cerimonia di apertura della conferenza CARICOM. Anche il suo discorso sarà trasmesso in diretta su EBS.

Giovedì la Presidente von der Leyen parteciperà alla sessione a porte chiuse dei capi di governo della CARICOM e terrà una serie di riunioni bilaterali.

Durante la visita, la Presidente assisterà alla firma o al lancio di quattro progetti Global Gateway: 1) un accordo di cooperazione tra BioMed X, un istituto di ricerca biomedica tedesco, e Barbados; 2) “Renewstable”, il primo progetto di stoccaggio di idrogeno verde nei Caraibi, in partenariato con Hydrogene de France; 3) avvio da parte di Lituania, Guyana e Barbados di un progetto sull’accesso ai prodotti farmaceutici; e 4) un accordo sulla connettività digitale ad alta velocità con l’Unione caraibica delle telecomunicazioni e Hispasat, una società spagnola di telecomunicazioni.