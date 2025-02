Si va verso la soluzione definitiva

Si lavora per risolvere in maniera definitiva il problema delle reti idriche obsolete che tanti disagi causano alla popolazione.

La Giunta guidata dal Sindaco Marcantonio Spera ha approvato il DIP, documento di indirizzo alla progettazione, per “Lavori di efficientamento della rete idrica comunale”. La Regione Campania ha messo a disposizione un finanziamento di 1.667.308,25 di euro, ma si punta a fare di più.

«Al fine di ripristinare le parti maggiormente interessate da perdite – spiega la delegata ai Lavori Pubblici, Marilisa Grillo – sarebbero necessari circa 2 milioni e 700mila euro. Per questo nel DIP, redatto dal Responsabile del III Settore, Architetto Rocco Uva, si riportano due quadri economici, uno relativo all’intervento finanziato e un altro che tiene conto delle esigenze comunali anche in previsione di eventuali economie o altre forme di finanziamento. Quello che è certo è che siamo determinati a risolvere una volta per tutte la questione idrica e che inizieremo presto a mettere mano alle reti colabrodo. Complessivamente occorre sostituire con urgenza circa 7.500 ml di condotta».

Nell’elenco degli interventi figurano suddivise in lotti le reti idriche di:

- Carpignano

- Rione Chirico;

- Rione Castello;

- Via Terminio – Via Umbria – Via Kennedy - Via Partenio – Via Perazzo – Via Nazionale Baronia;

- Via Aldo Moro – Via Sturzo – Via Dante Alighieri – Via Papa Giovanni XXIII – Via Nenni – Via Berlinguer – Via Leopardi – Via Manzoni;

- Contrada Marmore;

- Contrada Baricella;

- Contrada Feudo Cortesano;

- Via Carpignano Toppolo;

- Ponte Palombara;

- Via Valle – Via De Gasperi – Via Nazionale Baronia;

- Via Tratturo – Pezza di S. Assanti.

«Finalmente – conclude Grillo – si fa qualcosa di concreto per risolvere l’annoso problema della dispersione e della carenza idrica, l’Amministrazione comunale continua a lavorare per reperire fondi per completare gli interventi programmati».