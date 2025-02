Evento che ha registrato grande partecipazione e forte entusiasmo

“È un giorno speciale per la comunità di Guidonia Montecelio: abbiamo inaugurato la nuova sede Confeuro-Labor, un presidio fondamentale per offrire supporto e servizi ai cittadini del territorio”. A sottolinearlo, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente nazionale Confeuro, che sabato 15 febbraio ha preso parte all’inaugurazione dei nuovi locali di Guidonia Montecelio: evento che ha registrato grande partecipazione e forte entusiasmo. Presenti, insieme a circa duecento cittadini, anche Francesco Giordani, Direttore generale del Patronato Labor, Giancarlo Ventrone, Direttore generale del CAF Labor, e Attilio Arbia, Responsabile della nuova sede. “Le sedi zonali rappresentano il cuore pulsante della nostra missione: essere vicini alle persone, ascoltare le loro esigenze e offrire risposte concrete. Con questa nuova apertura, rafforziamo il nostro impegno per il benessere della comunità, garantendo assistenza su pensioni, pratiche fiscali, consulenze e molto altro – ha detto Andrea Tiso -. I migliori auguri di buon lavoro ad Attilio Arbia per questa nuova bella avventura! Guidonia e tutti i suoi cittadini, avranno da oggi un nuovo punto di riferimento, una nuova sede Confeuro e Caf Patronato Labor, in cui trovare risposte e sostegno per sé e per tutti i loro familiari”.

“L’organizzazione cresce e si radica con l’ausilio dei giovani della Confeuro, sempre più numerosi e impegnati nel sociale! Anche oggi una bella soddisfazione”. Sulla falsariga anche Attilio Arbia: “L’inaugurazione di questa importante sede rappresenta per me certamente un punto di partenza, la realizzazione di un progetto partito sì tre anni fa ma che sono sicuro ci vedrà ancora più protagonisti nel virtuoso percorso di tutela completa ai cittadini, non solo dal punto di vista dei lavoratori agricoli, ma anche come utenti del sistema previdenziale e fiscale italiano”. A Guidonia Montecelio, come in tutta Italia. Confeuro, infatti, ha una base associativa di oltre 300 mila soci, circa 500 operatori sociali, e i suoi dipendenti sono a disposizione della comunità per offrire servizi di tutela previdenziale, assistenziale e fiscale attraverso il Caf Patronato Labor, e il Centro di Assistenza Fiscale.