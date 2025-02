Saranno discusse le prospettive macroeconomiche e gli sviluppi mondiali che interessano l'area dell'euro

I ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE si riuniranno a Bruxelles oggi e domani per le riunioni dell’Eurogruppo e dell’ECOFIN.

Oggi il Commissario Valdis Dombrovskis rappresenterà la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo, durante la quale la Bulgaria presenterà lo stato di convergenza verso l’adozione dell’euro. Successivamente saranno discusse le prospettive macroeconomiche e gli sviluppi mondiali che interessano l’area dell’euro. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla raccomandazione del 2025 sulla politica economica della zona euro, scambiandosi i propri punti di vista riguardo al suo ruolo negli orientamenti politici e sul modo di assicurarne un’applicazione efficace. L’Eurogruppo discuterà quindi del programma di lavoro fino a luglio 2025 e passerà in rassegna le priorità politiche dei nuovi governi irlandese e belga.

Il Commissario Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa in programma al termine della riunione, alle ore 18:30 CET circa.

Domani, i Vicepresidenti esecutivi Stéphane Séjourné e Raffaele Fitto e i Commissari Dombrovskis, Wopke Hoekstra e Maria Luís Albuquerque rappresenteranno la Commissione al Consiglio ECOFIN.

Il Consiglio procederà a uno scambio di opinioni sulla competitività e sul miglioramento del contesto imprenditoriale in Europa, collegato all’iniziativa “Bussola per la competitività”. Farà quindi il punto sull’impatto economico e finanziario dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e sull’attuazione delle sanzioni. Il Consiglio prevede di approvare i propri orientamenti per il bilancio annuale dell’UE per il 2026 e di aggiornare la lista delle giurisdizioni fiscali non cooperative. Il Consiglio punta inoltre ad approvare le conclusioni della relazione 2025 sul meccanismo di allerta e la raccomandazione 2025 sulla politica economica della zona euro, nonché raccomandazioni sui piani strutturali di bilancio a medio termine e su un seguito efficace nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi. I ministri faranno inoltre il punto sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. In questo contesto dovrebbero adottare decisioni di esecuzione che approvino i piani per la ripresa e la resilienza modificati di Belgio e Lettonia. Infine, la presidenza presenterà lo stato di avanzamento delle proposte legislative nel settore dei servizi finanziari e il Consiglio dovrebbe approvare il mandato dell’UE per le riunioni internazionali del G20.

Il Commissario Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa dopo la riunione alle ore 14: 00 CET circa.