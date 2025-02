Il Sindaco Nargi: «Identità, commercio e tradizione per una giornata speciale»

E’ tutto pronto per la Notte di San Modestino, l’evento organizzato dall’Amministrazione Nargi in occasione della Festa dei Santi Patroni di Avellino, Modestino, Fiorentino e Flaviano, domani, 14 febbraio.

L’ente di Piazza del Popolo ha rifinito il ricco programma delle iniziative di intrattenimento che allieteranno una giornata a cui la comunità è sempre più legata, alla riscoperta delle proprie radici culturali e religiose, e che sarà ulteriormente impreziosita da una Notte del Commercio che perdurerà fino alle ore 22 e dalla riscoperta turistica del cuore antico, con la ripartenza dei tour guidati di “Avellino Sotterranea”.

GLI ARTISTI

Di mattina, start dalle ore 10 con gli artisti di strada che, fino alla sera, attraverseranno le strade del Corso: giocolieri, saltimbanchi, spettacoli di burattini, bolle di sapone e mangiafuoco, con postazioni sia fisse che itineranti, instaureranno un clima gioioso e festoso nel centro città. Nel mezzo, un momento di integrazione, con gli utenti del Sai. A partire dalle ore 19, largo ai Bottari di Macerata Campania, a Piazza Libertà, con le loro celebri performance, tra ritmi coinvolgenti, sonorità antiche e grande folklore. In occasione della ricorrenza di San Valentino, inoltre, sono stati predisposti alcuni giochi luminosi ed alcune decorazioni particolari che allieteranno ulteriormente la serata.

AVELLINO SOTTERRANEA

Alle ore 11, e poi alle 16, torna l’appuntamento turistico per eccellenza nel cuore del centro storico: “Avellino sotterranea”, la visita guidata che, attraverso camminamenti, cunicoli, cripte, grotte ed ipogei, punta a far conoscere le bellezze storiche ed architettoniche della parte antica di Avellino. I due tour saranno fruibili in maniera completamente gratuita, fino ad esaurimento posti.

LA NOTTE DEL COMMERCIO

Per l’intera giornata, d’intesa con le associazioni di categoria e fino alle ore 22, resteranno aperti tutti i negozi che avranno aderito alla chiamata alla partecipazione dell’Assessorato competente. Sarà un ulteriore momento di rilancio delle attività commerciali, considerato il flusso di cittadini ed avventori che saranno richiamati dall’appuntamento e le importanti opportunità commerciali che concretizzerà.

«Con la Notte di San Modestino – afferma il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – rilanciamo con convinzione un appuntamento al quale gli avellinesi sono particolarmente legati, affezionandosi sempre di più. Lo facciamo puntando con forza sulla nostra identità culturale, sulle nostre potenzialità turistiche, valorizzando le nostre attività commerciali e l’appeal del nostro capoluogo. Ci teniamo molto – aggiunge la fascia tricolore – e per questo abbiamo allestito un programma ricco di momenti di svago, intrattenimento e conoscenza delle nostre bellezze storiche ed architettoniche. Vogliamo legare il sentimento religioso della Festa patronale ad un momento di spensieratezza che renderà più piacevole e coinvolgente restare in città, per le famiglie, i bimbi e per quanti vorranno recarsi qui da fuori. Inoltre – conclude il Sindaco di Avellino – in concomitanza del giorno di San Valentino, ricorrenza di tutti gli innamorati, abbiamo predisposto giochi di luce e decorazioni che enfatizzeranno ulteriormente una giornata che si preannuncia particolarmente emozionante».