I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, nell’ambito di controlli volti alla lotta dei reati ambientali, denunciavano due persone resesi responsabili di furto di piante. Il controllo messo in atto dai militari della specialità forestale unitamente ai militari dell’Arma territoriale, hanno permesso di sorprendere due cinquantenni che nel Comune di Monteforte Irpino, in area boscata e sottoposta a vincolo paesaggistico, stavano depezzando e caricando su un autocarro, circa 20 quintali di legna di castagno, il tutto in assenza di qualsiasi autorizzazione. Pertanto, i Carabinieri procedevano a porre sotto sequestro l’autocarro con la legna in esso contenuta e le due motoseghe utilizzate. I soggetti, in concorso tra di loro, venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per taglio abusivo e furtivo di piante e distruzione di bellezze naturali. L’attività svolta, rientra in una serie di controlli disposta dell’Arma dei Carabinieri, e continuerà nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.